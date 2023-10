Cuffie con filo e microfono a soli 7 euro: cosa aspetti?

Nell’era del WiFi e del Bluetooth acquistare delle cuffiette con filo può apparire una cosa da boomer, anacronistica. In realtà, hanno ancora il loro perché poiché il cavo garantisce una maggiore qualità audio e voce, oltre che una stabilità della connessione al dispositivo garantita, proprio perché tutto avviene via cavo e non in etere. E allora, perché non acquistare queste cuffie con filo e microfono di Ludos Ferox, con 5 anni di garanzia, isolamento acustico, un Jack di 3,5 mm compatibile con una molteplicità di dispositivi (iPhone, Apple, Samsung, Huawei) e un cavo lungo 1,3 metri quindi senza particolari limitazioni. Oggi le paghi solo 7,42 euro!

Cuffie con filo Ludos Ferox: le caratteristiche tecniche

Le cuffie con filo e microfono integrato della LUDOS FEROX sono robuste, quindi a prova di caduta e maltrattamenti vari. Durano a lungo e hanno un suono di alta qualità in entrata e uscita. Non creano alcun fastidio o dolore alle orecchie e non cadono mai facilmente. Sono stabili nel tuo orecchio e comode per lungo tempo grazie a un sistema ergonomico che ben si adatta a tutte le orecchie. Le cuffie con microfono integrato in offerta non ti daranno grane con batterie che si scaricano e ti lasciano sul più bello, essendo appunto a filo.

Le Cuffie hanno un jack da 3.5mm compatibile con una pluralità di dispositivi. Qualche esempio? iPhone 5 e 6, Samsung S8/S9/S10, Galaxy M02s/F02s, M62/F62, A32/A52/A72, Note 8/9/10, iPod touch. Ma anche Huawei e Xiaomi. Il cavo delle cuffie filo è lungo 1,3 m. Dunque non sarai limitato nei movimenti. Ti viene offerta una garanzia di 5 anni e assistenza continua 7 su 7, H24.

Insomma, per soli 7,42 euro cosa vuoi di più? Acquistale ora!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.