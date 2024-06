Cura AL MEGLIO il tuo giardino con il Rasaerba Black+Decker in OFFERTONA

Per prenderti cura del tuo giardino in vista delle prossime cene estive, non puoi non avere il Rasaerba a cuscino d’aria Black+Decker! Oggi è disponibile su Amazon a soli 77 euro con uno sconto del 3%.

La spedizione è gratuita ma non aspettare oltre: l’offerta è a tempo limitato e gli articoli potrebber terminare da un momento all’altro!

Rasaerba a cuscino d’aria Black+Decker: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Rasaerba a cuscino d’aria Black+Decker è leggero con i suoi 5,6 kg, compatto e molto maneggevole. È ideale per tosare ampi spazi di prato ed è indispensabile sui terreni in pendenza o molto rovinati.

Dotato di un potente motore da 1200 W per un taglio efficace, si caratterizza per una larghezza di taglio di 30 cm che è perfetta per la manutenzione di piccole superfici fino a 250 metri quadrati. Inoltre dispone di un manico a carrozzina per una perfetta presa e una grande manovrabilità, così da essere utilizzato senza sforzi.

Il dispositivo offre un avviamento a 2 punti ed è anche pieghevole per riporlo facilmente in ogni angolo senza nessun ingombro. Oltre ad essere molto maneggevole e facile da spostare grazie al suo design ergonomico, è anche leggerissimo con un peso di soli 5,6 kg.

Per soddisfare qualsiasi tipologia di esigenza, questo tosaerba garantisce 3 altezze di taglio facilmente regolabili a 20, 40 e 60 mm. In più, risulta super resistente nel tempo e per garantire la durata viene fornito con 6 lame in plastica, facili da cambiare quando è necessario.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.