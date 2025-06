Cura il tuo giardino senza pensieri con il tagliaerba Cecotec Grasshopper 500

Cura il tuo giardino senza fatica con il robot tosaerba Cecotec Conga Grasshopper 500, una soluzione tecnologica pensata per garantire un prato sempre impeccabile. In questo momento è possibile acquistarlo a 299,90€, approfittando di uno sconto rispetto al prezzo originale di 359 €. Un’opportunità interessante per chi desidera un dispositivo affidabile e performante, ideale per superfici fino a 500 m².

Compra adesso il robot tosaerba più venduto di Cecotec

Il Conga Grasshopper 500 si distingue per il suo motore digitale brushless, progettato per offrire efficienza e durabilità. Grazie al sistema di taglio flottante, il robot si adatta in modo intelligente alle irregolarità del terreno, assicurando un risultato uniforme e preciso. La regolazione dell’altezza di taglio, che varia tra 20 e 50 mm, consente di personalizzare il livello di cura del prato secondo le proprie preferenze.

La gestione remota rappresenta un ulteriore punto di forza. Tramite l’app CECOTEC, disponibile per smartphone, è possibile programmare il funzionamento del robot e regolare le impostazioni in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Questa funzione si rivela particolarmente utile per chi desidera mantenere il controllo del dispositivo anche a distanza.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questo modello è la capacità di affrontare pendenze fino al 27%, rendendolo adatto anche a giardini con dislivelli. La larghezza di taglio di 160 mm, unita alla gestione automatica delle aree delimitate dal cavo perimetrale incluso (lungo 130 metri), garantisce una copertura ottimale e tempi di lavoro ridotti. Il livello sonoro di soli 61 dB lo rende inoltre uno dei modelli più silenziosi della sua categoria.

Un altro aspetto che merita attenzione è la resistenza agli agenti atmosferici. Il Cecotec Grasshopper 500 vanta una protezione IPX5 e un rivestimento resistente ai raggi UV, che lo rendono operativo anche in condizioni climatiche avverse. Il sensore di pioggia integrato rileva le precipitazioni, facendo rientrare il robot alla base e garantendo che riprenda il lavoro solo quando il prato è asciutto.

Approfitta dell’offerta per rendere la cura del tuo giardino più semplice e piacevole. Acquistalo a soli 299,90€ su Amazon.

