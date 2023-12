Ritrova sollievo con il calore: Termoforo Elettrico Lombare con 6 Livelli di Temperatura e 4 Impostazioni Timer ORA a soli 25 euro!

KAEFUYS è un Termoforo Elettrico Lombare, con 6 Livelli di Temperatura e 4 Impostazioni del Timer. Ideale per schiena, spalle e addome, utile anche per riscaldare il cuscino, ecc. Oggi lo paghi 25,99 euro grazie al coupon di 10 euro applicabile con una semplice spunta. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

KAEFUYS Termoforo Elettrico Lombare: le caratteristiche

Il termoforo elettrico può alleviare efficacemente il dolore muscolare, lenire i muscoli, alleviare l’affaticamento fisico e favorire la circolazione sanguigna. Può essere applicato su vita, addome, schiena, spalle, gambe, collo e altre parti del corpo. Mantieni il tuo corpo caldo nel freddo inverno. Il termoforo lombare ha impostazioni di riscaldamento a 6 livelli e funzione di riscaldamento rapido e la temperatura può essere impostata da 40°C a 65°C tramite il controller digitale con LED, che è facile da usare. Puoi scegliere la temperatura più adatta in base alle tue condizioni fisiche. La temperatura aumenta rapidamente in un breve periodo di tempo e il calore è distribuito uniformemente, permettendoti di rilassarti in modo più efficace.

Il termoforo schiena ha 4 impostazioni del timer (1/2/4/6 ore), quando la coperta elettrica raggiunge l’ora impostata, si spegnerà automaticamente. Questa coperta elettrica utilizza una tecnologia avanzata di protezione dal surriscaldamento del cavo di alimentazione. Quando la temperatura di riscaldamento del termoforo elettrico è troppo alta, spegnerà automaticamente l’alimentazione per garantire la sicurezza. La dimensione del termoforo elettrico è 30 * 60 cm, con velcro esteso su entrambi i lati, di dimensioni regolabili, adatto a più persone e con un intervallo di riscaldamento più ampio. Inoltre, è dotato di un cavo di alimentazione extra lungo, che può essere utilizzato liberamente in soggiorno, camera da letto, ufficio, ecc. Il cuscino termoforo lavabile è realizzato in tessuto peluche di alta qualità delicato sulla pelle, morbido e delicato sulla pelle per trattenere il calore. Il termoforo elettrico è lavabile in lavatrice in acqua a una temperatura inferiore a 30 ℃, il che lo rende facile da pulire.

