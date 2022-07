Custodia a tasca MagSafe in pelle per iPhone 12 Pro Max: 50% di sconto su Amazon

Progettata da Apple, la custodia in pelle con caricatore MagSafe è un modo unico ed elegante per proteggere il tuo iPhone 12 Pro MAX. Acquistala ora su Amazon a soli 74,99€ invece di 149,00€.

Realizzato in pelle appositamente conciata e rifinita, l’esterno è morbido al tatto e sviluppa una patina naturale nel tempo. La custodia scatta rapidamente in posizione e si adatta perfettamente al tuo iPhone in ogni occasione.

Inoltre, grazie ai magneti integrati che si allineano perfettamente con iPhone 12 Pro Max, la custodia offre un’esperienza di posizionamento praticamente perfetta: è stata testata per durare praticamente all’infinito. I magneti rendono la ricarica wireless più rapida e semplice. E quando è il momento di tenerlo sotto carica, lascia la custodia sul tuo iPhone e inserisci il tuo caricabatterie MagSafe o posizionalo sul tuo caricabatterie certificato Qi.

Come ogni custodia progettata da Apple, è sottoposta a migliaia di ore di test durante tutto il processo di progettazione e produzione. Quindi non solo ha un bell’aspetto, è costruito per proteggere il tuo iPhone da graffi e cadute.

Questa custodia è realizzata in morbida pelle di alta qualità per proteggere il tuo iPhone. La pelle è un materiale naturale e come una cintura in pelle pregiata. Approfitta ora dello sconto del 50% e acquistala su Amazon: ricordati inoltre di attivare l’abbonamento Prime per richiedere la spedizione gratuita!

