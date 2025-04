Custodia Logitech Slim Folio per iPad con tastiera wireless INTEGRATA a soli 59€

Approfitta subito di questa offerta imperdibile: la Logitech Slim Folio per iPad è ora disponibile a soli 59€ invece di 103,99€! Questo sconto eccezionale del 43% è l’occasione perfetta per trasformare il tuo iPad in un vero laptop e aumentare la tua produttività ovunque ti trovi.

Un accessorio 3 in 1 per il massimo della versatilità

La Logitech Slim Folio combina tre funzioni essenziali in un unico prodotto: tastiera wireless, custodia protettiva e supporto integrato. Questo accessorio ti consente di digitare comodamente grazie ai tasti ben distanziati e ottimizzati per lunghe sessioni di scrittura. La riga dedicata ai tasti di scelta rapida per iOS permette di accedere velocemente a funzioni multimediali e regolare il volume senza interruzioni.

Un punto di forza imbattibile della Slim Folio è la sua autonomia record. Alimentata da due batterie a bottone sostituibili, garantisce fino a quattro anni di utilizzo con un uso medio quotidiano di due ore. Grazie alla tecnologia Bluetooth Low Energy, offre una connessione stabile e affidabile senza compromettere la durata della batteria.

Protezione completa e design intelligente

Non solo funzionalità: la Slim Folio è anche una custodia protettiva che difende il tuo iPad da urti, graffi e schizzi accidentali. Il suo design sottile e leggero garantisce robustezza senza appesantire il dispositivo. Inoltre, include un pratico alloggiamento per Apple Pencil di prima generazione o Logitech Crayon, così i tuoi strumenti di disegno saranno sempre a portata di mano.

La Slim Folio è compatibile con iPad di settima, ottava e nona generazione quindi è una scelta ideale anche per chi utilizza più dispositivi.

Con un design versatile, una durata della batteria eccezionale e un prezzo scontato così vantaggioso, la Logitech Slim Folio rappresenta un investimento intelligente per studenti, professionisti e appassionati di tecnologia. Non perdere questa opportunità di migliorare la tua esperienza d’uso con l’iPad e aumentare la tua produttività. Acquista ora la Logitech Slim Folio a soli 59 euro con uno sconto bomba del 43% e trasforma il tuo iPad in un potente strumento di lavoro e creatività!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.