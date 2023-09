Custodia con Tastiera per iPad: con questo SCONTO lo proteggi e trasformi in un portatile!

L’iPad è sicuramente un device mobile molto utile, con il quale puoi fare tante cose utili ma anche per il tempo libero. Tuttavia necessita di una custodia e poi con una tastiera potrebbe diventare molto più comodo utilizzarlo. E allora, perché non approfittare di questo importante sconto, che vede il Logitech Slim Folio, Custodia con Tastiera per iPad (di 10a Generazione), con Tastiera Wireless Integrata e Layout Italiano QWERTY, di colore grigio polvere a soli 79,98 euro! Pagherai praticamente il 38% in meno! Ma devi sbrigarti, l’offerta sta per scadere!

Logitech custodia più tastiera wireless per iPad: i vantaggi

Logitech custodia più tastiera wireless è compatibile gli iPad di 10ª generazione, ovvero i modelli A2696, A2757, A2777. Grazie alla tastiera integrata, digiterai comodamente le parole che ti servono grazie a tasti di grandi dimensioni, ben distanziati e distribuiti in modo ottimale. La tastiera include anche tasti di scelta rapida iPadOS per l’accesso rapido a controlli relativi a volume, contenuti multimediali e altre funzionalità.

Ottime notizie anche per quanto concerne l’autonomia: Slim Folio utilizza 2 batterie a bottone sostituibili per alimentare la tastiera. Grazie a un sistema di gestione dell’alimentazione intelligente, è possibile utilizzare Slim Folio fino a 3 anni senza sostituire le batterie! Dunque un risparmio nel risparmio. Slim Folio della Logitech utilizza la tecnologia wireless Bluetooth Low Energy avanzata per garantire una connessione affidabile e a basso consumo energetico. Il materiale è costituito da un tessuto morbido al tatto e resistente all’usura, che lo protegge delicatamente. Dopo aver disegnato o scritto con la tua Logitech Crayon o Apple Pencil, potrai riporla in un pratico alloggiamento per non perderla e per averle sempre a portata di mano!

Insomma, una comoda custodia protettiva che include anche un’utilissima tastiera con alloggio per la penna o la matita. Oggi paghi tutto questo con uno sconto del 38%, che porta il prezzo della Logitech Slim Folio a 79,89 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.