Custodie Apple Watch, con appena 15€ ne cambi una al giorno

Se volete proteggere il vostro Apple Watch da cadute o urti accidentali, e nel frattempo magari renderlo ancora più alla moda, su Amazon potete comprare un’intera confezione di custodie con otto colori differenti. Con soli 15 euro fai scorta, e ne cambi anche uno al giorno. E’ come avere otto smartwatch in uno. Non ci credi? Provali, hai anche la consegna gratuita.

Un Apple Watch al giorno

Questa custodia per smartwatch in TPU di alta qualità, con finitura lucida, non è solo elegante: è anche utilissima perché ti offre protezione allo schermo completa per Apple Watch 1/4/5/6/SE (non compatibile con i modelli 2/3). Resistenti ai graffi, alla polvere e alle ditate, ciascuno di loro ha una pellicola protettiva HD spessa solo 0,125 mm.

La vestibilità è perfetta: le aperture precise consentono infatti un facile accesso a tutte le porte e i pulsanti, con una visione chiara dello schermo dell’orologio. Questo significa che la custodia è praticamente invisibile sull’orologio, al punto da far sembrare nuovo il tuo Apple Watch ogni volta che la cambi. La confezione ne contiene infatti otto, ciascuna con un colore diverso: quindi puoi cambiare colore ogni giorno.

Non hai nemmeno bisogno di togliere la custodia per ricaricare lo smartwatch. E allora, segui questo link e con soli 15€ fai scorta per mantenere sempre al sicuro il tuo prezioso smartwatch e renderlo ancora più alla moda. Grazie a questa confezione da otto custodie tutte colorate diversamente tra loro, ne cambi anche uno al giorno, ed è come avere otto Apple Watch in uno. Le spedizioni sono gratuite grazie ad Amazon.

