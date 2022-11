Cyber Monday 2022: ecco le OFFERTE che non dovete assolutamente perdere

Cyber Monday è una giornata di offerte e sconti solamente per i negozi online e ricorre il lunedì successivo al Black Friday. Un’iniziativa nata nel 2005 in America ma che rapidamente ha trovato diffusione in tutto il mondo. Nel 2019, questo appuntamento si terrà lunedì 2 dicembre. Durante tutta questa giornata, dunque, moltissimi eShop proporranno offerte e promozioni di tutti i tipi. Da prestare attenzione solamente ai negozi che in queste occasioni sorgono dal nulla proponendo offerte sin troppo speciali che spesso nascondono truffe. Come ogni anno, Amazon seguirà da vicino questa ricorrenza, proponendo migliaia di sconti speciali per tutti i suoi clienti.

Cyber Monday 2022

Le offerte di Amazon non sono terminate con il Black Friday, ma continuano con il Cyber Monday, che di fatto ne è il giorno conclusivo della Black Week. Il gigante dell’e-commerce propone a prezzi scontati diversi smartphone, oltre ad altri interessanti dispositivi, tra cui smartwatch e fitness tracker. Ecco quelli che non dovete perdervi.

Mini PC Bmax B1

Questo interessante mini PC con Windows 10 Professional (64 bit) preinstallato è dotato di processore Intel Celeron 3060 e scheda grafica Intel HD, ed è molto facile da installare. Il Mini PC è piccolo e compatto, ma molto solido. Si vede che è costruito con materiale di qualità. Basta collegarlo a un monitor o a una televisione e in pochi secondi puoi già goderti film, serie TV, sport e quello che preferisci i streaming o direttamente dall’hard disk. Potete accaparrarvelo seguendo questo link prima che vada esaurito o che eventualmente torni al prezzo originale.

Tablet TECLAST M40 Air

Questo Teclast M40 Air è pratico ed estremamente compatto, in grado di garantire delle ottime prestazioni in ogni condizione. Da questo punto di vista è un device versatile capace di accompagnarti in qualsiasi attività quotidiana. Poi consuma davvero poco con la sua batteria 6000 mAh, e nonostante la robustezza, è molto leggero da trasportare. Il tablet supporta chiamate di rete / Internet, dispone di scheda SIM e di WiFi dual-band ad alta velocità 5G.

Oral-B Smart 4 : igiene orale a prezzo super

La serie Oral-B Pro non ha bisogno di molte presentazioni: è una delle migliori marche al mondo nella produzione di spazzolini elettrici. Con questo dispositivo l’igiene orale non solo è più completa, ma diventa anche stilosa. Questo autentico gioiellino vanta infatti un design moderno e curato in ogni particolare. Inoltre è super efficiente: elimina i batteri rimuovendo fino al 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale.

OPPO Enco Air W32

Quando si parla di cuffie wireless, la qualità dell’audio è un fattore che non può essere oggetto di negoziazione. È il requisito di partenza per l’utente ed è anche il cuore dell’esperienza offerta dalle OPPO Enco Air W32. Una vera fonte di energia per gli amanti della musica. Con OPPO Enco Air puoi goderti fino a 24 ore di ascolto continuato delle tue playlist musicali e di streaming video.

Fire TV Stick 4K Max con telecomando vocale Alexa

Con il supporto per il Wi-Fi 6 e i principali formati HDR, Dolby Vision e Dolby Atmos Audio, Fire TV Stick 4K Max ti fa accedere ai contenuti più recenti in 4K. E grazie al suo processore estremamente rapido, ti permette di vivere la bellezza di film e serie TV in 4K Ultra HD sulla tua TV. Se sei un appassionato non puoi lascarti sfuggire l’occasione di oggi su Amazon, dove trovi il potentissimo Fire TV Stick 4K MAX con telecomando vocale Alexa a soli 37€, invece che 64,99€.

Compralo su Amazon a 37€ Xiaomi Redmi Buds 3 Lite Design sobrio e suono ECCEZIONALE: se da tempo sogni a occhi aperti un bel paio di auricolari Redmi Buds 3 Lite di Xiaomi, oggi hai l’occasione che stavi aspettando. Su Amazon, infatti, li trovi con un’OFFERTA veloce a soli 18€, con un risparmio quindi del 20% e le spedizioni gratuite incluse nel prezzo. Ma devi fare in fretta, perché la promo scade a breve. Compralo su Amazon a 18€

Soundbar LG S65Q 3.1

Questa soundbar LG S65Q 3.1 con subwoofer wireless a 420W aggiunge una nuova dimensione a tutto ciò che guardi e ai tuoi brani preferiti, con 3.1 canali per colonne sonore più ricche di dettagli, effetti sonori più potenti e dialoghi più chiari. Il subwoofer wireless aggiunge potenza a ogni esplosione e ritmo agli altoparlanti. In pratica è come avere un impianto da cinema in casa. Prendila quindi oggi a soli 249€ anziché a 400 euro, ovverosia 122 euro in meno.

Samsung T7 Shield SSD 1TB (-24%)

Grande quanto una carta di credito e progettato per resistere a cadute, acqua e polvere, T7 Shield garantisce trasferimenti dati ultra rapidi per creare contenuti ovunque, ed è la soluzione ideale per la registrazione e l’editing di video ad alta definizione. Trasferisci file enormi in un attimo. Con l’ USB 3.2 Gen 2 e il PCle NVMe raggiungi velocità di lettura/scrittura sequenziali fino a 1.050/1.000 MB/s per l’ editing direttamente dal drive.

Amazon proporrà anche “offerte lampo” nel corso della giornata, quindi è bene controllare periodicamente il sito per approfittare degli sconti su altri prodotti. Il consiglio è quello di procedere rapidamente all’acquisto perché il numero di unità potrebbe essere limitato. Inoltre durante le 24 ore si può verificare un’oscillazione dei prezzi, solitamente verso l’alto (anche se l’incremento è minimo). I nuovi iscritti ad Amazon possono usufruire della spedizione gratuita sul primo ordine. Dai un'occhiata alla vetrina del Cyber Monday di Amazon

