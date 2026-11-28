Lunedì 30 novembre torna il Cyber Monday: chi ha rimandato un acquisto tech può confrontare le offerte online su audio, dispositivi indossabili, memoria, rete e ricarica.

Il venerdì del Black Friday è passato, ma alcune promozioni continuano nel fine settimana. Amazon Italia ha annunciato che la sua campagna prosegue fino al 30 novembre e comprende anche categorie diverse dall’elettronica. Per chi cerca tecnologia, il modo più semplice per affrontare il Cyber Monday è partire da un’esigenza precisa: chiamate più chiare, spazio per i file o Wi-Fi in una stanza dove il segnale oggi arriva male. Ecco cinque acquisti da valutare.

Cuffie Bluetooth e smartwatch: cosa controllare prima del prezzo

Per le cuffie wireless, chiediti dove le userai più spesso. Per i viaggi può servire la cancellazione attiva del rumore. Se lavori al telefono, cerca prove dei microfoni in ambienti rumorosi. Per gli auricolari, controlla anche quanto durano con una singola carica: la cifra pubblicizzata può includere le ricariche della custodia, che tornano utili durante la giornata ma richiedono di togliere gli auricolari dalle orecchie.

Per uno smartwatch o una smartband, parti dalla compatibilità con il tuo telefono. Se vuoi leggere notifiche e contare i passi, un bracciale può già bastare. Se corri senza portarti dietro lo smartphone, cerca un modello con GPS integrato. Vale la pena confrontare anche una generazione precedente, verificando l’autonomia dichiarata per l’uso che ne farai e per quanto tempo il produttore prevede di aggiornarla, se ha pubblicato questa informazione.

SSD esterni e Wi-Fi: due acquisti per chi lavora da casa

Un SSD esterno è utile se sposti spesso video e foto o vuoi una copia dei file da tenere fuori dal computer. Controlla capacità e velocità di scrittura, soprattutto per i trasferimenti lunghi. La forma del connettore USB-C da sola non indica la velocità della porta. Per sfruttare quella pubblicizzata per il disco, verifica quali prestazioni supportano anche il computer e il cavo in dotazione.

Un SSD esterno collegato al portatile – Webnews.it

Se la connessione funziona vicino al router e peggiora soltanto in un punto della casa, può bastare un ripetitore collocato dove riceve ancora un buon segnale. Per più stanze o piani, considera un sistema mesh con più unità. Prima di comprare, verifica come il prodotto si collega al modem dell’operatore. Un nuovo apparato può migliorare la copertura domestica, mentre la velocità della linea dipende anche dal contratto e dalla rete esterna.

Caricatori USB-C e power bank: come riconoscere l’offerta utile

Per il quinto acquisto, guarda gli accessori di ricarica. Su un alimentatore USB-C controlla la compatibilità con Power Delivery e la potenza erogata quando colleghi più dispositivi. Per un power bank, valuta insieme capacità e peso. Un modello da tenere nello zaino tutti i giorni risponde a esigenze diverse da quello che useresti per un viaggio, quando può contare anche il numero di porte disponibili.

Prima di pagare, confronta lo stesso modello e la stessa configurazione presso più rivenditori. Guarda il prezzo finale con la consegna e, se disponibile, lo storico dei prezzi. Un ribasso vistoso conta poco se altrove lo stesso prodotto costa meno. Per lunedì, una lista corta con il prezzo massimo che sei disposto a spendere aiuta a riconoscere le offerte davvero utili.