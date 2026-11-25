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Se hai un account email, un profilo sui social o fai acquisti online — e chi non lo fa? — nel 2026 sei quasi certamente nel mirino dei criminali informatici. Il cybercrime Italia 2026 non è più una questione da addetti ai lavori: i dati più recenti raccontano un’escalation concreta, con miliardi di credenziali in circolazione sul dark web, attacchi ransomware in aumento e truffe potenziate dall’intelligenza artificiale che ingannano anche gli utenti più attenti. Ecco cosa sta succedendo davvero e, soprattutto, cosa puoi fare per difenderti.

Un’ondata di dati rubati: i numeri del 2026

I numeri parlano chiaro e fanno impressione. Solo nel primo semestre del 2026, il numero di dati univoci in circolazione sul dark web ha raggiunto quota 2,5 miliardi, secondo i dati CRIF. Non si tratta di duplicati o stime approssimative: sono record distinti, spesso abbinati a nome, indirizzo email, password e talvolta numero di telefono o codice fiscale.

A livello globale, nel 2025 sono state censite circa 15 miliardi di credenziali rubate. Le credenziali compromesse e rivendute sui mercati del dark web sono aumentate di oltre il 40%, pari a circa 6 miliardi in più rispetto all’anno precedente. Il dato più preoccupante? Un attacco su tre parte proprio da credenziali rubate: non da sofisticate vulnerabilità tecniche, ma da una semplice combinazione email-password già in possesso dei criminali.

L’Italia è particolarmente esposta. Il nostro Paese si piazza al 6° posto a livello internazionale per l’esposizione di indirizzi email compromessi. In pratica significa che una quota significativa degli indirizzi email attivi in Italia è già comparsa almeno una volta in un data breach. Se non hai mai verificato se il tuo indirizzo è stato coinvolto, è il momento di farlo.

Il cybercrime in Italia nel 2026: attacchi sempre più frequenti

Nel 2025, in Italia si sono registrati 116.498 attacchi informatici, pari a uno ogni cinque minuti. Una frequenza superiore del 17% rispetto alla media globale: non un primato di cui andare fieri. E il 2026 non ha invertito la tendenza.

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Sul fronte ransomware — il tipo di attacco in cui i criminali cifrano i tuoi dati e chiedono un riscatto per restituirli — l’Italia ha registrato 166 attacchi nel 2025, con un incremento del 14% rispetto all’anno precedente. A livello globale, le rivendicazioni ransomware hanno superato quota 7.400, segnando un balzo del 42%. I bersagli preferiti restano le piccole e medie imprese, spesso prive di strutture di sicurezza adeguate, ma anche ospedali, enti pubblici e studi professionali.

Il quadro complessivo del cybercrime Italia 2026 è quello di un ecosistema criminale sempre più organizzato, capace di colpire in modo sistematico e automatizzato. Non si tratta più di hacker solitari: sono vere e proprie organizzazioni con divisioni specializzate, strumenti condivisi e mercati neri strutturati.

L’intelligenza artificiale nelle mani dei criminali

La novità più insidiosa del 2026 è l’uso massiccio dell’intelligenza artificiale da parte dei cybercriminali. Nel primo semestre dell’anno, gli attacchi basati su AI hanno iniziato a utilizzare deepfake audio e video sempre più realistici per ingannare vittime e aziende.

Cosa significa nella pratica? Immagina di ricevere una telefonata dalla voce identica a quella del tuo direttore finanziario che ti chiede un bonifico urgente. Oppure un video del tuo CEO che annuncia una procedura straordinaria. Entrambi falsi, generati in pochi minuti con strumenti AI accessibili. Questo tipo di truffa — chiamata Business Email Compromise evoluta o voice cloning fraud — è già operativa e in crescita.

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Il problema è che gli italiani non sono ancora attrezzati per riconoscerle. Secondo il National Privacy Test 2026, solo il 43% degli italiani riconosce una truffa generata dall’intelligenza artificiale e appena il 25% sa individuare un deepfake. Quasi tre italiani su quattro non riuscirebbero a distinguere un video manipolato da uno autentico. Un dato che dovrebbe far riflettere chiunque utilizzi i social media o riceva comunicazioni video.

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Paradossalmente, sul fronte delle password gli italiani se la cavano meglio: il 97% degli intervistati ha dimostrato di sapere come impostare e gestire una password. La consapevolezza tecnica di base c’è, ma le minacce più sofisticate — quelle alimentate dall’AI — rimangono un punto cieco.

Cosa rischi concretamente: dal furto di identità alle truffe

I dati rubati non vengono usati solo per accedere ai tuoi account. Il cybercrime del 2026 ha evoluto il suo modello di business: i criminali non rubano più solo credenziali, costruiscono identità digitali complete. Combinando email, password, dati anagrafici, numero di telefono e abitudini di acquisto, possono aprire conti correnti, richiedere finanziamenti o commettere frodi a tuo nome.

Ecco i rischi più concreti a cui prestare attenzione:

Credential stuffing: i criminali provano le tue credenziali rubate su decine di servizi diversi, sfruttando il fatto che molti utenti usano la stessa password ovunque.

i criminali provano le tue credenziali rubate su decine di servizi diversi, sfruttando il fatto che molti utenti usano la stessa password ovunque. Phishing potenziato dall’AI: email e messaggi sempre più personalizzati, scritti senza errori grammaticali e con riferimenti reali alla tua vita digitale.

email e messaggi sempre più personalizzati, scritti senza errori grammaticali e con riferimenti reali alla tua vita digitale. Deepfake fraud: chiamate o video falsi che imitano persone di fiducia per estorcere denaro o informazioni sensibili.

chiamate o video falsi che imitano persone di fiducia per estorcere denaro o informazioni sensibili. Ransomware su dispositivi personali: non più solo un problema aziendale, ma una minaccia concreta anche per privati con backup insufficienti.

non più solo un problema aziendale, ma una minaccia concreta anche per privati con backup insufficienti. Furto di identità a lungo termine: i dati vengono accumulati e usati mesi o anni dopo la violazione originale.

Come proteggersi: le misure essenziali nel 2026

La buona notizia è che l’Italia sta migliorando la propria consapevolezza: siamo decimi al mondo per conoscenza di cybersecurity e privacy online, tre posizioni in più rispetto all’anno scorso. Ma conoscere i rischi non basta: bisogna agire. Ecco le misure concrete che puoi adottare subito.

Attiva l’autenticazione a due fattori (2FA) su tutti gli account principali: email, banca, social, cloud. Anche se la tua password viene rubata, il criminale non può accedere senza il secondo fattore.

su tutti gli account principali: email, banca, social, cloud. Anche se la tua password viene rubata, il criminale non può accedere senza il secondo fattore. Usa password diverse per ogni servizio. Un password manager — cioè un’app che genera e memorizza password complesse al posto tuo — risolve il problema alla radice.

Un password manager — cioè un’app che genera e memorizza password complesse al posto tuo — risolve il problema alla radice. Verifica se la tua email è stata coinvolta in un data breach tramite servizi come Have I Been Pwned, uno dei riferimenti più affidabili in questo campo.

tramite servizi come Have I Been Pwned, uno dei riferimenti più affidabili in questo campo. Diffida delle richieste urgenti , soprattutto se arrivano via messaggio o videochiamata. Prima di fare bonifici o condividere dati, richiama il mittente su un numero che conosci già.

, soprattutto se arrivano via messaggio o videochiamata. Prima di fare bonifici o condividere dati, richiama il mittente su un numero che conosci già. Tieni aggiornati sistemi operativi e app. La maggior parte degli attacchi sfrutta vulnerabilità già note e già corrette dagli sviluppatori.

La maggior parte degli attacchi sfrutta vulnerabilità già note e già corrette dagli sviluppatori. Fai backup regolari dei tuoi dati più importanti su un supporto esterno o un servizio cloud separato. In caso di ransomware, è l’unica vera via d’uscita senza pagare.

Il cybercrime Italia 2026 cresce in volume, in sofisticazione e in capacità di colpire chiunque, non solo le grandi aziende. La distanza tra un attacco riuscito e uno sventato, nella maggior parte dei casi, si misura in abitudini quotidiane: una password diversa, un aggiornamento installato in tempo, una telefonata di verifica prima di cliccare su un link. Non serve diventare esperti di sicurezza informatica — serve smettere di pensare che “a me non capiterà mai”.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.