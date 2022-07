Con CyberGhost VPN a 1,99€/mese per 3 anni + 3 mesi gratis

Se il mercato delle VPN offre decine e decine di servizi appetibili, non tutti sono realmente funzionali.

Le Virtual Private Network infatti, devono garantire standard di sicurezza adeguati, prestazioni degne di tale nome e una struttura di server ampia e distribuita in tutto il mondo. Queste caratteristiche non coesistono così facilmente, soprattutto se non si vogliono spendere somme elevate.

Facendo attenzione alle offerte però, è possibile essere fortunati ed assicurarsi una VPN di alto livello con un esborso minimo. L’ offerta attuale di CyberGhost rientra in questo contesto, offrendo tutta l’esperienza di questo provider a un prezzo a dir poco contenuto.

CyberGhost è una VPN sicura, stabile, performante ma anche conveniente

La piattaforma di cui stiamo parlando è attiva da anni nel settore e, nel contesto delle VPN, si è ritagliata un’ampia schiera di clienti. I motivi di questo successo sono molteplici, anche se la sicurezza e la tutela della privacy risultano tra i fattori determinanti.

Nello specifico, CyberGhost non registra informazioni degli utenti come:

indirizzo IP

siti web visitati

cronologia di navigazione

durata delle sessioni

uso della larghezza di banda.

Il tutto per una navigazione veramente anonima.

Le prestazioni sopra la media, permettono alla VPN di non appesantire la linea, diventando uno strumento ideale per chi vuole usare questi servizi e, al contempo, effettuare download consistenti oppure fruire di contenuti streaming.

L’infrastruttura, costituita da 100 server in 91 paesi, offre una rete in grado di gestire al meglio anche i momenti con più connessioni senza alcun tipo di rallentamento.

La possibilità di utilizzare CyberGhost contemporaneamente su 7 dispositivi con un solo account tanto su computer Windows, quanto su Linux e macOS, ma anche smartphone Android, iPhone e console di gioco, è un altro motivo del suo successo.

Grazie alla recente offerta poi, questa VPN diventa davvero un must. Con la sottoscrizione da 36 mesi è possibile ottenere CyberGhost con lo sconto dell’83%, pagando dunque solo 1,99 euro al mese.

Non solo: con il già citato abbonamento triennale, il provider offre 3 mesi gratis di sottoscrizione.

