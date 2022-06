CyberGhost: 84% di sconto sul piano triennale

Le VPN sul mercato sono ormai molteplici, ma quante di esse sono realmente funzionali?

Uno dei principali utilizzo di questi strumenti riguarda la protezione della privacy. Ogni giorno infatti hacker, così come compagnie pubblicitarie ed enti governativi mettono nel mirino le nostre informazioni personali.

Attraverso questi informazioni possono sapere dove ci troviamo, quali sono le nostre abitudini e, almeno potenzialmente, accedere ad informazioni ancora più delicate. Sotto il punto di vista della privacy, uno dei provider più attenti a questo aspetto è senza ombra di dubbio CyberGhost.

La VPN in questione è molto nota online per offrire un ottimo bilanciamento tra velocità, sicurezza e tutela della privacy.

CyberGhost compie gli anni e abbatte i prezzi

Quanto offerto da tale piattaforma consente di utilizzare la VPN non solo in ambito privacy e sicurezza.

Per esempio, visti i tanti server disponibili sparsi per il mondo e le prestazioni elevate, CyberGhost è ideale per aggirare i limiti territoriali in ottica contenuti streaming. Di fatto, per esempio, è possibile accedere alla libreria americana di Netflix oppure a streaming televisivi legati all’Italia anche se ci si trova all’estero.

Altra peculiarità legata a tale servizio è la flessibilità. La possibilità di gestire con un singolo account fino a 7 dispositivi offre la possibilità di una protezione famigliare e non di un singolo utente. Allo stesso tempo, l’app legata alla VPN è in grado di agire con egual efficacia in ambiente Windows, macOS, Linux, Android e iOS.

Infine, l’assistenza rappresenta un ulteriore fiore all’occhiello per CyberGhost: attiva 24 ore su 24, propone soluzioni rapide e pratiche per ogni tipo di problematica collegata al funzionamento della VPN. Infine, va ricordato come CyberGhost stia proponendo un’interessante offerta legata al suo compleanno.

Grazie a quest’ultima infatti, è possibile ottenere tutta la sua protezione con appena 1,89 euro al mese, in virtù dello sconto dell’84% sul prezzo di listino. Non solo: a questo si aggiungono anche 3 mesi gratuiti proposti come ulteriore omaggio.