Cyberghost e l'offerta Black Friday: 83% di sconto e 4 mesi GRATIS

Scegliere una VPN degna di tale nome comporta una serie di vantaggi. Al di là della protezione della privacy online, si spazia dall’accesso a contenuti relativi solo ad alcuni territori fino al poter individuare prezzi migliori, per esempio, in ottica biglietti aerei.

Di fatto, per qualunque utente navighi in rete anche occasionalmente, questo strumento risulta quasi indispensabile. Eppure, per fruire al massimo di una Virtual Private Network, è bene scegliere con attenzione il provider che eroga il servizio.

Cyberghost, con la sua offerta Black Friday, oltre ad offrire una delle VPN migliori in circolazione risulta anche alquanto conveniente. In occasione di questa celebrazione infatti, l’azienda offre i propri servizi con uno sconto dell’83%, accompagnato da ben 4 mesi gratuiti aggiuntivi in regalo.

Cyberghost: con l’offerta Black Friday VPN a soli 2,03 euro al mese

Cyberghost è una VPN sul mercato da diversi anni e, in questo frangente, è riuscita a ritagliarsi un posto d’onore tra i migliori servizi di questo tipo. Ma quali sono i motivi di questo successo?

L’assenza di un registro delle attività dei clienti, sposa perfettamente la politica no log della società. Non per niente, l’azienda ha la propria sede in Romania, paese noto proprio per leggi che tutelano la privacy in maniera concreta.

La possibilità di poter utilizzare un singolo account per 7 dispositivi poi, è un altro vantaggio non da poco. Per chi ha diversi device elettronici (o per le famiglie numerose) questa soluzione risulta ideale per non dover acquistare più sottoscrizioni.

Lato piattaforme supportate, Cyberghost non teme rivali. Oltre alle soluzioni più classiche (Windows, macOS, Linux, Android e iOS) si può utilizzare tale VPN anche su Androd TV, Apple TV e altri dispositivi simili.

In ottica performance poi, questa piattaforma si dimostra ancora una volta al top del settore: si parla di 9.200 server collocati in 91 diverse nazioni. Tutto ciò, oltre a un’ampia scelta a livello di indirizzi IP, permette di evitare sovraccarichi della linea e problemi simili.

