CyberGhost: VPN a 1,99€ mese per 3 anni

Le VPN sono uno strumento utile per mantenere l’anonimato quando si naviga online, ma siamo sicuri che tutti i servizi di questo settore offrano adeguata protezione in tal senso?

Molte piattaforme infatti, pur promettendo particolare attenzione in questo ambito, in realtà registrano molti dati riguardo la navigazione dei clienti. In tal senso, le informazioni possono essere fonte di attenzioni indesiderate: hacker, agenzie pubblicitarie e persino enti governativi sono spesso molto interessati a questi dati.

Per avere a che fare con una Virtual Private Network particolarmente efficace in tal senso dunque, è bene fare molta attenzione al provider che si va a scegliere.

In questo senso, uno dei nomi più apprezzabili del settore è CyberGhost: il servizio in questione infatti, ha una politica no-log molto severa, che permette agli utenti di ottenere il massimo anonimato possibile.

Con CyberGhost una VPN al top per quanto riguarda l’anonimato

CyberGhost prende molto seriamente questa necessità dei suoi clienti. Proprio per questo motivo, il quartier generale dell’azienda è in Romania.

Perché questa scelta? Semplice, questo paese europeo ha delle leggi alquanto solide quando si tratta di proteggere la privacy. Lo stesso infatti, non partecipa alla 5/9/14-Eyes Alliance per la sorveglianza, contrariamente a tante altre nazioni.

Di fatto, la politica no-log di CyberGhost si traduce nell’assenza della registrazione di informazioni come:

indirizzo IP

siti web visitati

cronologia di navigazione

la durata delle sessioni

uso della larghezza di banda

connessioni al server VPN

Non solo: con un singolo account di questa VPN è possibile proteggere fino a 7 dispositivi. Grazie alla sua duttilità, CyberGhost è in grado di funzionare non solo su PC Windows, ma anche in ambienti come macOS, Linux, Android, iOS, Android TV e persino le principali console di gioco presenti sul mercato.

E i costi? Grazie all’attuale offerta, è possibile ottenere tutta la protezione di CyberGhost per 3 anni spendendo solo 1,99 euro al mese.

