CyberGhost VPN: 83% di sconto più 4 mesi gratis per proteggerti online

Se stai navigando su Internet senza protezione, stai mettendo a rischio la tua privacy e la sicurezza delle tue informazioni digitali. Ma c’è una soluzione semplice e conveniente: CyberGhost VPN. Grazie all’offerta in corso, potrai risparmiare l’83% sull’abbonamento biennale, il cui prezzo è di soli 2,03 euro al mese con 4 mesi gratis aggiuntivi.

Protezione completa per la tua privacy online

CyberGhost VPN ti offre la possibilità di nascondere la tua attività online da occhi indiscreti. Grazie alla crittografia potente AES a 256 bit, le tue informazioni restano al sicuro ovunque tu vada. Con un singolo abbonamento, puoi proteggere fino a 7 dispositivi contemporaneamente: Windows, macOS, Android, iOS o Linux, ma è possibile installare la VPN anche su router, smart TV, Amazon Fire TV Stick o console di gioco.

A differenza di molte altre VPN, CyberGhost non monitora, non condivide e non vende mai i tuoi dati: la sede del provider è in Romania e ciò gli permette di garantire la massima sicurezza grazie alle rigide normative sulla privacy del Paese. Che tu voglia guardare contenuti internazionali, scaricare o semplicemente navigare in modo anonimo, i tanti server disponibili (distribuiti tra America, Europa, Africa e Asia) ti offrono velocità elevate e accesso illimitato a Internet.

Se non sei completamente soddisfatto del servizio, hai 45 giorni di tempo per richiedere un rimborso completo, senza domande. E se hai bisogno di assistenza, il servizio clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite live chat o e-mail.

Non perdere l’opportunità di proteggere la tua privacy online con CyberGhost VPN. Approfitta dell’offerta speciale e risparmia l’83% con il piano di 2 anni più 4 mesi gratuiti, all’incredibile prezzo di soli 2,03 euro al mese.

