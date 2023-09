D-Link DIR-X1550, il router Mesh WiFi 6 che ti regala internet super veloce con appena 29€

Il D-Link DIR-X1550 Router EXO AX1500 è una soluzione avanzata per migliorare la connessione Internet domestica, offrendo una serie di funzionalità e vantaggi. Il router supporta lo standard Wi-Fi 6 (802.11ax), che offre prestazioni superiori rispetto ai router Wi-Fi precedenti. Questo significa una connessione più veloce, una copertura più ampia e una maggiore capacità di gestire più dispositivi contemporaneamente. Il tutto spendendo oggi appena 29€ su Amazon, grazie all’incredibile sconto del 36% e le spedizioni gratuite via Prime.

Tecnologia mesh e mille altre opzioni: il D-Link DIR-X1550 è una bomba

Il router è parte di una rete Mesh che può essere espansa con altri dispositivi Mesh compatibili. Questo consente di creare una rete senza soluzione di continuità in tutta la casa, eliminando i punti morti e garantendo una connessione stabile ovunque. Il DIR-X1550 è dotato di una porta WAN e quattro porte LAN Ethernet. Queste porte Ethernet consentono di collegare dispositivi cablati direttamente al router per una connessione Internet veloce e stabile.

La tecnologia MU-MIMO (Multi-User, Multiple-Input, Multiple-Output) consente al router di comunicare con più dispositivi contemporaneamente, migliorando la velocità complessiva della rete e riducendo la latenza. Questa funzione intelligente assegna automaticamente i dispositivi alla banda Wi-Fi più adatta (2,4 GHz o 5 GHz) in base alle loro esigenze, garantendo un’ottima esperienza di connessione per tutti i dispositivi collegati.

Il router può essere integrato con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant. Questo consente di controllare alcune funzioni del router con comandi vocali, rendendo la gestione della rete ancora più semplice. Il dispositivo offre inoltre funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui crittografia WPA3, firewall integrato e controllo dei genitori per proteggere la rete e controllare l’accesso a Internet. Il tutto spendendo oggi appena 29€ su Amazon, grazie all’incredibile sconto del 36% e le spedizioni gratuite via Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.