D-Link EXO AX5400, il router wireless ESPLOSIVO crolla del 36% su Amazon

Se stai cercando prestazioni Wi-Fi potenti, allora il router D-Link EXO AX5400 è il power-up che stai cercando. Combina anche alcune delle migliori tecnologie wireless e offre un dispositivo consumer perfetto per una miriade di usi, anche grazie all’utilizzo delle 6 antenne. Puoi acquistarlo su Amazon con 147€ invece che al solito prezzo di listino, ovverosia 229€. In poche parole, risparmi il 36% e aumenti la portata del tuo sistema in qualsiasi momento con l’hardware HONOR, semplice e con compatibilità universale.

Router Wi‑Fi 6 AX5400, quasi MINIMO STORICO

Questo dispositivo è super facile da usare anche per un neofita: si configura in pochi minuti e in pochi attimi sei già online. A quel punto potrai sfruttare al massimo la tua connessione Wi-Fi 6 per riprodurre contenuti in streaming, giocare e lavorare da qualsiasi punto della casa a una velocità più rapida ed efficiente da ogni stanza della tua abitazione e con più dispositivi che mai.

Wi-Fi 6, detto anche 802.11ax, è infatti lo standard di prossima generazione nella tecnologia Wi-Fi, e offre miglioramenti significativi rispetto al precedente standard Wi-Fi 802.11ac. Ora puoi guardare contenuti, giocare e navigare. Con questo router, infine, non avrai mai problemi di sicurezza. Gli aggiornamenti automatici mantengono la tua rete sicura e protetta, e con la funzione di controllo parentale del router consente di impostare limiti di tempo per l’accesso a Internet e limitare l’accesso a determinati siti Web, che possono proteggere la famiglia e i bambini.

Aumenta la portata del tuo sistema in qualsiasi momento e sfrutta la sua potenza e la sua particolare tecnologia che indirizza il traffico in modo intelligente per evitare congestioni, buffering e interruzioni, comprandolo adesso in super offerta a 147€ su Amazon. Spedizioni rapide e gratis garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.