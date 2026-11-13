Da Action svuotatutto per i giochi della PS5: è il momento di fare scorta per i regali di Natale

Offerte interessanti, soprattutto per chi si sta già muovendo in vista delle feste. Ma c’è il solito avviso da non sottovalutare: tutto vale salvo esaurimento scorte. E sugli articoli più richiesti, si sa, gli scaffali possono svuotarsi in fretta.

Nel nuovo volantino Action spiccano subito i giochi per PlayStation 5 a 12,95 euro. Un prezzo basso, pensato per chi cerca un regalo senza spendere troppo o vuole aggiungere qualche titolo alla propria collezione. Il materiale promozionale indica cinque giochi in offerta, ma la disponibilità può cambiare da negozio a negozio: non è detto, quindi, che tutti i punti vendita abbiano gli stessi titoli sugli scaffali.

Il punto forte resta il prezzo. Per chi conosce i listini dei videogiochi per console, trovare titoli PS5 a 12,95 euro può essere una buona occasione, specie per un acquisto al volo o per un regalo anticipato. “Conviene passare presto, perché queste cose spariscono in fretta”, ha raccontato una cliente all’uscita di un punto vendita, con il volantino piegato in borsa e due confezioni già acquistate.

Calendari dell’Avvento e set beauty: piccoli regali di Natale a prezzi bassi

La parte dedicata alle idee regalo di Natale punta su prodotti semplici, economici e facili da mettere sotto l’albero. Nel volantino Action fino al 17 novembre ci sono, tra gli altri, un calendario dell’Avvento da personalizzare a 2,39 euro e una versione con gioielli mix & match proposta a 9,95 euro.

Accanto ai calendari ci sono anche i set beauty, tra gli articoli più cercati quando servono pensierini per colleghi, amici o regali dell’ultimo minuto. Il set Homme Distinction, con gel doccia, shampoo, detergente per il viso e beauty case incluso, costa 3,33 euro. Il set Namaste, con gel doccia, scrub corpo, bagnoschiuma e crema per corpo e mani, è indicato a 3,99 euro. Prezzi bassi, confezioni già pronte e poco da aggiungere: sotto Natale, per molti clienti, è proprio questo a fare la differenza.

Linea MasterChef Midnight: cucina in offerta tra utensili, teglie e padelle

Nel reparto casa entra in scena la linea MasterChef Midnight, presente nel volantino Action con tre proposte per la cucina di tutti i giorni. Il set di utensili da cucina, con cucchiaio, spatola e mestolo resistenti al calore, viene venduto a 3,33 euro. La teglia in acciaio al carbonio, con rivestimento antiaderente in ceramica, costa invece 3,95 euro.

Più alto, ma ancora accessibile, il prezzo del set di padelle MasterChef: 24,95 euro per tre pezzi da 20, 24 e 28 centimetri, adatti a tutte le fonti di calore. Sono prodotti pensati per chi deve cambiare utensili ormai rovinati, sistemare una seconda casa o fare un regalo utile. Non conta solo il marchio: pesano anche misure, materiali e uso pratico. La teglia, ad esempio, è indicata per forno, frittura e griglia. Un dettaglio che può interessare chi cerca un prodotto versatile senza spendere troppo.

Le offerte del volantino Action sono valide fino al 17 novembre, ma l’insegna ricorda che i prodotti sono disponibili salvo esaurimento scorte. È una formula abituale nella grande distribuzione, ma in casi come questo conta parecchio: gli articoli più convenienti, dai giochi PS5 ai set regalo, possono finire prima della scadenza indicata.

Chi è interessato farebbe quindi bene a controllare la disponibilità nel punto vendita più vicino, soprattutto nei giorni centrali della promozione. Le quantità non vengono indicate nel dettaglio e possono variare in base al negozio, alla metratura e ai rifornimenti locali. Il volantino Action fino al 17 novembre va letto anche così: le offerte ci sono, ma non è detto che restino a lungo sugli scaffali.