Da avere sempre in casa: il saturimetro NON può mancare (-32%)

Saturimetro digitale portatile adatto a tutte le età

Grazie a questo saturimetro digitale portatile potrai misurare i livelli di saturazione di ossigeno nel tuo sangue in qualsiasi momento. Dotato di schermo LED, offre una lettura rapida e facilitata.

Per utilizzarlo basterà aprire il dispositivo ed agganciarlo sul dito, premere il pulsante ed aspettare pochi secondi per conoscere il risultato. Puoi utilizzarlo per tenere sotto controllo la salute dei tuoi famigliari, dai bambini ai parenti più fragili, in un battito di ciglia. Oppure usalo durante i tuoi allenamenti per controllare i tuoi livelli di ossigenazione tra un esercizio e l’altro.

Per utilizzarlo basteranno due pile nel formato AAA che non sono fornite nell’acquisto, pertanto ricordati di acquistarle insieme al dispositivo. Non dovrai neanche di spegnerlo perché ha una funzione di spegnimento automatico dopo 8 secondi dalla misurazione della saturazione. Nella confezione sono inoltre presenti un pratico manuale per le istruzioni di utilizzo e un laccetto per tenere il saturimetro sempre a portata di mano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.