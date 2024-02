Da MediaWorld è tempo di NO IVA: sconto del 18% su tantissimi prodotti

MediaWorld ha lanciato la nuova campagna NO IVA, con sconto pari al 18,04% su tantissimi prodotti. La promo è valida fino a venerdì 1° marzo solo su app e per i titolari della tessera MediaWorld Club (MW Club). Per chi non dovesse avere la tessera MC Club, può richiederla online tramite questa pagina.

I migliori prodotti che puoi acquistare con la nuova promozione NO IVA di MediaWorld

Di seguito abbiamo individuato i migliori prodotti che è possibile acquistare entro il 1° marzo aderendo all’iniziativa NO IVA di MediaWorld:

Honor Magic V2 (512GB) in offerta a 1.359 euro a carrello invece di 1.799 euro

OnePlus 12r (256GB) in offerta a 573 euro a carrello invece di 599 euro

Motorola Edge 40 Neo (12+256GB) in offerta a 286 euro a carrello invece di 349 euro

Samsung Galaxy Watch6 Classic (47mm) in offerta a 286 euro a carrello invece di 349 euro

Cuffie wireless Bose QuietComfort in offerta a 234 euro a carrello invece di 289 euro

DJI Drone Mini 2 SE in offerta a 229 euro a carrello invece di 299 euro

Xiaomi Watch 2 in offerta a 147 euro a carrello invece di 199 euro

Sono esclusi dalla promozione NO Iva solo su app dal 28 febbraio all’1 marzo di MediaWorld i prodotti che rientrano nelle seguenti promo:

Tech Mania (dal 22 febbraio all’1 marzo)

iPhone Week (dal 22 al 28 febbraio)

Senti come suona (dal 17 al 29 febbraio)

Che Spettacolo! (dall’1 al 10 marzo)

Tutti i prodotti della promozione Al Clima Pensaci Prima (dal 26 febbraio al 31 marzo)

Tutti i prodotti Samsung S24, S24+ e S24 Ultra

Tutti i prodotti Xiaomi 14

Tutti i prodotti Apple

Tutti i prodotti a marchio MIELE

Tutti i prodotti a marchio Dreame

Tutti i prodotti Smeg Linea Fab

Tutti i prodotti a marchio Dyson

Tutte le console e visori

Tutti gli accessori TLC, IT e Gaming

Le Entertainment card

Tutti i prodotti inseriti nel sito MediaWorld Ricondizionati

Cogli al volo la promozione NO IVA di MediaWorld per assicurarti uno sconto a carrello del 18% su un’ampia lista di prodotti. La campagna termina il 1° marzo.

