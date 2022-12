Da Monopoli a Cluedo, i migliori giochi da tavolo classici in offerta su Amazon

Uno dei momenti più belli di questo periodo per molti è trascorrere del tempo in compagnia divertendosi con u bel gioco da tavolo. E questo vale non solo per gli appassionati, ma si verifica anche tra le famiglie e i gruppi di giovani che si riuniscono spesso per trascorrere delle serate in allegria e spensieratezza. Un modo simpatico per animare la festa o il dopo cena, da giocare anche tra un piatto o un ballo e l’altro.

Giochi da tavolo, i migliori su Amazon

I questo articolo ci siamo concentrati su alcuni dei migliori titoli disponibili in commercio, cercando di spaziare dai grandi classici ai titoli più moderni, senza dimenticare il portafogli: quelli che vi consigliamo sono tutti giochi da tavolo scontati di almeno il 35% e venduti e spediti (gratis) da Amazon.

Non Calpestarla (sconto del 40%)



Non calpestarla è un gioco “particolare”: bendati gli occhi, fai girare la freccia e fai tanti passi sul tappetino quanti il numero indicato. Ma stai in guardia! Piccoli mucchi di composto, modellati a forma di pupù, sono stati disposti strategicamente sul tappetino. Prezzo: 15,00€.

Monopoly – Junior (sconto del 35%)

Il Monopoli è uno dei grandi classici dei giochi da tavolo. Ne esistono di ogni tipo e ogni versione da quella dedicata al Trono di Spade a quello Junior, come questo che vi consigliamo in offerta su Amazon. Prezzo: 15,00€.

Cluedo Junior, Il caso del giocattolo rotto (sconto del 50%)

Anche Cluedo è un classico, ma la versione in questione per bambini è stata recentemente aggiornatoa e migliorata. In una grande residenza si aggirano 6 personaggi sospetti: il tuo compito scoprire chi ha rotto il giocattolo, quale giocattolo è stato rotto e quando è stato rotto! Lancia il dado, segna tutti gli indizi sul foglio per gli appunti e inchioda il colpevole. Prezzo: 15,00€.

Scrabble Edizione Speciale Harry Potter (sconto del 48%)

Il vecchio, caro Scrubble rende omaggio al peculiare vocabolario dei film di Harry Potter. Espandi il tuo vocabolario di parole magiche, grazie glossario di termini della serie Harry Potter incluso. Prezzo: 15,50€.

Saltinmente Fat Pack (sconto del 45%)

Saltinmente, il gioco che mette alla prova la tua memoria e non solo. Lancia il dado, gira la clessidra e pensa alle risposte per ciascuna categoria nella lista di categorie. Con più di 190 categorie e 20 lettere sul dado il gioco può essere giocato più e più volte. Prezzo: 16,50€.

La Tombola (sconto del 23%)

Dulcis in fundo, il classico dei classici: la tombola! Il gioco da fare tutti insieme in famiglia, dal cuginetto di 6 anni alla nonna di 90 anni, tra lo zio che ripete le solite battute a ogni numero e il fratello rompiscatole che prova a barare. Prezzo: 9,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.