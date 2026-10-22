Da novembre i pagamenti con Paypal e Klarna potrebbero essere rifiutati

Anche un acquisto di piccolo importo potrà essere respinto, se i controlli sulla capacità di rimborso daranno esito negativo. È l’effetto della nuova stretta europea sul credito al consumo, pensata per limitare il rischio di sovraindebitamento. Nel mirino finiscono il checkout degli e-commerce, i pagamenti a rate, gli acquisti con fattura differita e, in parte, anche scoperti e linee di credito legate ai conti.

La novità arriva con la direttiva europea sul credito ai consumatori, conosciuta come CCD II. Le nuove regole allargano i controlli anche a formule che finora, nel mondo dei pagamenti digitali, erano trattate con meno rigidità. Il riferimento è soprattutto al Buy now, pay later, molto usato negli acquisti online perché permette di ricevere subito un prodotto e pagarlo più avanti, spesso senza interessi.

Per chi compra, il cambiamento si noterà soprattutto al momento del pagamento. Dopo aver scelto il prodotto, inserito l’indirizzo e selezionato un servizio come Klarna, PayPal o Ratepay, il sistema potrà avviare verifiche più severe prima di dare il via libera. Non sarà più, insomma, un semplice passaggio tecnico.

La stretta riguarda anche gli esercenti digitali, dai grandi marketplace ai negozi più piccoli che offrono pagamenti a rate o con fattura posticipata. Alcuni operatori, secondo quanto indicato dagli stessi fornitori dei servizi, potranno aggiornare contratti e procedure nelle settimane vicine alla scadenza. Su alcuni dettagli pratici, il quadro resta ancora in movimento.

Bonità obbligatoria anche per piccoli importi e rate a tasso zero

Il punto chiave è l’obbligo di controllare la solvibilità del cliente anche per somme ridotte o per piani a tasso zero. Finora, in molti casi, mini-crediti e dilazioni brevi non subivano gli stessi controlli previsti per un prestito vero e proprio. Dal 20 novembre questa differenza si riduce in modo netto.

Un acquisto online valutato con attenzione: carta in mano, laptop e documenti di spesa, nel contesto dei controlli più severi sul “compra ora, paga dopo”.

Le piattaforme dovranno valutare se il consumatore può sostenere il pagamento senza finire in difficoltà. Potranno quindi pesare informazioni sulla bonità creditizia, dati già in loro possesso, ritardi passati, debiti aperti e, dove previsto, controlli presso banche dati autorizzate. In Germania, per esempio, gli operatori citano la Schufa. Negli altri Paesi europei valgono i rispettivi sistemi nazionali.

Questo non vuol dire che ogni acquisto diventerà una pratica lunga e visibile. Molti controlli saranno automatici, inseriti nel checkout e chiusi in pochi secondi. Proprio per questo, però, il rifiuto potrà arrivare senza un confronto diretto con l’utente. Anche dopo anni di pagamenti andati a buon fine con lo stesso servizio.

Rifiuti improvvisi e più informazioni prima del clic finale

La conseguenza più concreta, per chi compra online, è semplice: un pagamento “paga dopo” potrà essere negato anche per importi modesti. Un paio di scarpe, un elettrodomestico in offerta, un abbonamento annuale. Se i criteri di rischio non vengono superati, il sistema potrà proporre un altro metodo di pagamento oppure bloccare la formula rateale.

I consumatori dovranno anche ricevere informazioni più chiare prima di chiudere l’operazione. Costi totali, eventuali commissioni, interessi, scadenze e conseguenze del mancato pagamento dovranno essere indicati in modo trasparente dai prestatori di credito e, di riflesso, dagli shop che usano quei servizi. Il principio richiamato dalle autorità europee è netto: il cliente deve sapere a cosa si impegna prima del clic finale.

Per evitare brutte sorprese, chi usa spesso le formule Buy now, pay later farebbe bene a controllare lo stato dei propri dati creditizi e, se possibile, correggere eventuali errori. Un’informazione non aggiornata, un vecchio insoluto o un’anomalia nei dati personali possono incidere sull’esito della verifica. Dettagli piccoli, ma al checkout possono fare la differenza.

Stretta anti-sovraindebitamento e attenzione ai falsi aggiornamenti

L’obiettivo dichiarato è proteggere i consumatori dal sovraindebitamento, un rischio cresciuto con la diffusione dei pagamenti dilazionati online. La Bafin, l’autorità tedesca di vigilanza finanziaria, ha ricordato che nel 2025 circa il 12% degli utenti Buy now, pay later intervistati aveva accumulato più di 500 euro di debiti legati a queste formule. Il sondaggio, condotto su 1.000 utilizzatori, ha coinvolto diverse fasce d’età.

Per alcuni clienti la novità potrà sembrare un vincolo in più, soprattutto per acquisti abituali e di routine. Bruxelles, però, punta a evitare che tante piccole rate, sommate tra loro, diventino un peso difficile da gestire. Il problema, hanno spiegato più volte le autorità finanziarie, non è il singolo pagamento rinviato, ma l’accumulo silenzioso di impegni presi su piattaforme diverse.

C’è infine il capitolo truffe online. Il cambio delle regole potrebbe essere usato da falsi messaggi attribuiti a PayPal, Klarna o altri servizi, con richieste di “aggiornare i dati” o “confermare la bonità”. Link sospetti, allegati e moduli non richiesti vanno trattati con molta cautela. Meglio entrare sempre dall’app ufficiale o dal sito del provider, senza passare da email arrivate all’improvviso.