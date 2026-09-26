Da oltre 300 euro a un intero set ad appena 50: le abbiamo sempre desiderate ma adesso LIDL ci rende felici

Le pentole in ghisa fanno gola a molti, ma i prezzi dei marchi più conosciuti possono facilmente trasformare un set completo in una spesa importante.

Lidl ha però proposto una soluzione decisamente più accessibile, puntando su un set Silvercrest da tre pezzi pensato per fornelli, induzione e forno. Il confronto con prodotti che possono superare i 300 euro rende immediatamente interessante la proposta. Prima di lasciarsi conquistare dal prezzo, però, vale la pena capire cosa comprende davvero il set e quali sono le sue caratteristiche.

Dentro il set Silvercrest: tre pentole in ghisa, un coperchio e misure precise

Il set di pentole in ghisa Silvercrest comprende tre pezzi con lo stesso diametro, 23 centimetri, ma con altezze e capacità diverse. C’è una pentola da 3,3 litri, alta 11,8 cm; una da 2,3 litri, alta 8,2 cm; e una più bassa da 1,6 litri, alta 5,7 cm.

In confezione c’è anche un coperchio, utile per brasati, zuppe, legumi e tutte quelle ricette che vogliono tempo e cottura coperta. Il fondo ha uno spessore di 4,8 mm: un dato importante, perché nella ghisa una base più solida aiuta a tenere il calore e a distribuirlo meglio.

In pratica, significa sughi lasciati sobbollire, spezzatini, arrosti da rosolare sul fornello e poi passare in forno. Non sono pentole leggere, certo. Ma chi ama la ghisa sa che il suo punto di forza è proprio lì.

Dal fornello al forno: induzione compresa e cotture fino a 240°C

Le pentole del set sono indicate come adatte a tutti i tipi di piano cottura: gas, elettrico, vetroceramica e anche induzione. Si possono usare pure in forno fino a 240°C, dettaglio che le rende pratiche per molte preparazioni di tutti i giorni.

Si parte con una rosolatura sul piano, si aggiungono verdure, brodo o vino, si copre e si mette tutto in forno senza cambiare recipiente. Comodo per un arrosto della domenica, ma anche per uno stufato preparato con calma.

Per la pulizia, meglio restare sul classico: lavaggio a mano, acqua calda e spugna non abrasiva. Niente trattamenti aggressivi. E soprattutto, meglio asciugarle subito: la ghisa non ama restare umida nel lavello.

Prezzo Lidl a 69 euro: l’offerta segnalata aveva una durata limitata

Il prezzo indicato per il set da 3 pezzi Silvercrest era di 69 euro, non 50 euro. La cifra più bassa circolata in alcune ricerche o confronti online non trova conferma nel volantino segnalato. Resta comunque un prezzo competitivo, soprattutto se confrontato con set in ghisa di marchi più costosi, che possono arrivare facilmente oltre i 300 euro in base a numero di pezzi, finiture e provenienza.

La promozione Lidl aveva però una durata limitata e non va quindi considerata come un’offerta permanente. Chi vuole provare a trovare nuovamente il set dovrà tenere d’occhio le prossime uscite dedicate alla cucina e verificare la disponibilità nel proprio punto vendita. Per articoli così richiesti, soprattutto quando si parla di pentole in ghisa a prezzo contenuto, gli scaffali possono svuotarsi in fretta.