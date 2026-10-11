Da quando ho capito cosa significa "Wh" sul powerbank non sbaglio più acquisto (solo questo è sicuro in aereo)

Chi parte in aereo con un powerbank farebbe bene a controllare una cosa prima ancora di chiudere la valigia: la capacità in Wattora (Wh).
Chi parte in aereo con un powerbank farebbe bene a controllare una cosa prima ancora di chiudere la valigia: la capacità in Wattora (Wh).
Valentina Giungati
Pubblicato il 11 ott 2026
Da quando ho capito cosa significa

Non davanti ai varchi, non con il trolley aperto al controllo sicurezza. A casa. Negli aeroporti italiani e internazionali, per le batterie al litio nel bagaglio a mano, il limite normale è 100 Wh. E non basta leggere i mAh stampati sulla confezione: ai controlli conta quanta energia può contenere davvero la batteria. Se il dato non si vede, o se supera la soglia, il caricatore portatile può essere trattenuto.

La regola per portare un powerbank in aereo riguarda le batterie al litio di ricambio: vanno messe nel bagaglio a mano, non in stiva. Fino a 100 Wh, di norma, possono viaggiare senza autorizzazioni particolari. È una regola applicata dalle compagnie aeree sulla base delle norme internazionali sul trasporto delle merci pericolose, poi riprese nelle procedure di vettori e aeroporti.

Il motivo è semplice: una batteria al litio, se difettosa o danneggiata, può surriscaldarsi. In cabina l’equipaggio può intervenire. In stiva, invece, tutto diventa più complicato. Per questo, soprattutto nei grandi scali e nelle ore di maggiore afflusso — la mattina presto, quando la fila corre e non c’è tempo per controlli lunghi — gli addetti chiedono dati tecnici chiari. La frase, al banco, è sempre la stessa: “Se non si capisce la capacità, può non passare”.

Dai mAh ai Wattora: il calcolo che evita problemi ai controlli

Il dato che quasi tutti guardano è la capacità in mAh, cioè milliampere-ora. È quello più evidente nelle schede dei prodotti: 10.000 mAh, 20.000 mAh, 30.000 mAh. In aeroporto, però, il valore che conta è un altro: i Wh, i Wattora. Si calcolano moltiplicando i mAh per la tensione nominale della batteria e dividendo il risultato per mille.

Mano che deposita un powerbank nero in una vaschetta ai controlli di sicurezza in aeroporto, con smartphone, cavo e
Un powerbank nel vassoio dei controlli in aeroporto: ai varchi conta la capacità in Wh per evitare blocchi o sequestro.

La formula è: Wh = (mAh × V) / 1000. Nella maggior parte dei powerbank, la tensione nominale delle celle al litio è 3,7 Volt. Meglio comunque verificarlo sul retro del dispositivo o sul manuale. Un modello da 10.000 mAh, per esempio, vale circa 37 Wh. Uno da 20.000 mAh arriva a circa 74 Wh. Entrambi, se l’etichetta è leggibile e il dispositivo è integro, restano sotto la soglia dei 100 Wh.

Questo controllo serve soprattutto quando il produttore mette in grande i mAh e lascia i Wattora in piccolo, magari accanto ai simboli CE, al codice del modello o alla scritta “Li-ion battery”. Bastano pochi secondi. Ma è meglio farli sul tavolo di casa, non davanti al nastro dei controlli con la fila alle spalle.

26.800 mAh, 30.000 mAh e autorizzazione: dove scatta il rischio

La soglia che molti viaggiatori incontrano quando comprano un caricatore portatile “grande” è 26.800 mAh. Con una tensione nominale di 3,7 V, il valore teorico è circa 99,16 Wh: appena sotto il limite dei 100 Wh. Non a caso diversi produttori si fermano proprio lì. Il margine è stretto, ma il dispositivo resta compatibile con il trasporto libero nel bagaglio a mano, a patto che l’etichetta sia chiara e che il powerbank non sia danneggiato.

Diverso il discorso per i 30.000 mAh. Con la stessa formula si arriva a circa 111 Wh. Significa superare la soglia ordinaria ed entrare nella fascia che richiede approvazione. Molte compagnie permettono di portare batterie tra 100 Wh e 160 Wh, ma solo con autorizzazione preventiva del vettore e in numero limitato, di solito non più di due dispositivi. Sopra i 160 Wh, invece, il trasporto sui voli passeggeri non è consentito.

Nella pratica può sembrare una differenza da poco: qualche migliaio di mAh in più, venduto come autonomia extra per telefono, tablet o computer. Ai controlli, però, cambia tutto. Un addetto può chiedere di vedere la sigla, verificare il valore in Wh, consultare le indicazioni della compagnia. Se l’autorizzazione non c’è, il powerbank resta a terra.

Etichette illeggibili e controlli in aeroporto: le verifiche da fare prima di partire

Prima di partire conviene prendere il dispositivo in mano e controllare che siano leggibili marca, modello, capacità in mAh, tensione in Volt e, se indicata, capacità in Wh. Sembra una banalità, ma può fare la differenza: un powerbank consumato, con l’etichetta scolorita o graffiata nello zaino, può creare problemi anche se rientra nei limiti.

Un accorgimento utile è fotografare la scheda tecnica o conservare la confezione, soprattutto per modelli acquistati online o di marchi poco conosciuti. Non è detto che basti sempre, perché l’ultima parola spetta agli addetti alla sicurezza e alle procedure dello scalo, ma avere dati chiari aiuta. Conta anche lo stato fisico del dispositivo: batterie gonfie, scocche aperte, cavi rovinati o segni di danno vengono controllati con più attenzione.

Chi deve volare con un powerbank ad alta capacità dovrebbe controllare prima il sito della compagnia aerea, nella sezione dedicata a batterie al litio e dispositivi elettronici. Le regole di base sono comuni, ma alcuni vettori chiedono comunicazioni specifiche per la fascia 100-160 Wh. Una verifica fatta il giorno prima può evitare discussioni al gate, perdite di tempo e, nel caso peggiore, il sequestro del caricatore portatile prima dell’imbarco.

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