Dacci un taglio! Tagliacapelli Remington con 8 stili diversi SCONTATO del 29%!

Remington Tagliacapelli Stylist HC363C vanta un’autonomia di 40 minuti. Nella confezione troverai 8 Pettini (3 – 25 mm) per 8 Stili diversi. Lame autolubrificanti. Puoi acquistarlo con il 29% di sconto, quindi lo paghi solo 29,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Remington Tagliacapelli Stylist HC363C: le caratteristiche

Otto pettini inclusi, intercambiabili con lunghezza da 3 a 25 mm. Levetta laterale per la regolazione del taglio. Lame da non lubrificare. Fino a 40 minuti di autonomia in modalità ricaricabile, ma usabile anche sotto corrente.

Indicatore luminoso di carica. Valigetta con mollette per capelli, pettine forbici, spazzola per il collo e mantellina. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Remington Tagliacapelli Stylist HC363C puoi acquistarlo con il 29% di sconto, quindi lo paghi solo 29,99 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.