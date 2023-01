Dai un taglio alla bolletta energetica con meno di 75€ (Amazon)

Un inverno così anomalo a livello di temperature non si registrava da più di 200 anni. Senza scendere nei particolari, è chiaro a molti come il cambiamento climatico sia un problema enorme, e non solo per le future generazioni.

Ma al di là di questo, tante persone si stanno rendendo conto in queste settimane quanto sia difficile riuscire a capire quando tenere acceso il condizionatore o la pompa di calore, e quando invece non serve. Nella maggior parte dei casi si decide di tagliare la testa al toro, lasciando acceso il condizionatore anche quando non ce ne sarebbe bisogno. Leggi spreco, leggi bolletta energetica più salata. La soluzione? Il controllo climatizzazione tado°, oggi in offerta a meno di 75 euro su Amazon.

Con tado° risparmiare sulla bolletta energetica è un gioco da ragazzi

L’apparecchio smart del marchio tado° va a sostituire il telecomando del tuo impianto consentendoti di controllare da remoto condizionatore e pompa di calore. Grazie alle sue funzioni intelligenti, hai modo di mantenere un micro-clima ideale all’interno della tua abitazione eliminando gli sprechi di energia.

Utile sia in estate che in inverno, tado° è l’acquisto ideale anche per la sua installazione intuitiva e la compatibilità con numerosi marchi (tra cui Samsung, Panasonic, Toshiba, Whirlpool, Fujitsu e tanti altri).

Cogli al volo l’offerta sul controllo climatizzazione smart di tado° per azzerare gli sprechi e ridurre in maniera drastica l’importo della tua prossima bolletta. Articolo venduto e spedito da Amazon, consegna prevista entro la giornata di domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.