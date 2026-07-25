Dai un'altra occhiata alla tua mensola: alcuni giochi per Playstation che prendono polvere lì dentro ora valgono cifre a quattro zeri

Nel luglio 2026, chi ha ancora qualche vecchio gioco per PlayStation 2 in casa farebbe bene a dare un’altra occhiata alla mensola.

Secondo un’analisi di offerte e vendite concluse su eBay, incrociata con i dati di PriceCharting, diversi titoli conservati da collezionisti e appassionati hanno ormai raggiunto valutazioni a tre e quattro cifre, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti. Il motivo? Tirature limitate, versioni regionali difficili da trovare e copie ancora sigillate hanno trasformato alcuni giochi da scaffale in veri pezzi da collezione.

Le rarità PS2 che valgono di più nel 2026: da Kuon a Silent Hill: Shattered Memories

Nel mercato del retrogaming PS2 ci sono nomi che tornano di continuo: Kuon, Rule of Rose, Haunting Ground e Silent Hill: Shattered Memories. Horror usciti in anni diversi, ma legati dallo stesso destino: oggi se ne trovano pochi, e chi li vuole deve mettere mano al portafoglio. Kuon, pubblicato da FromSoftware prima del successo mondiale di Dark Souls, è uno dei casi più chiari. Le copie PAL complete sono state vendute anche tra 300 e 600 euro.

Una copia tedesca sigillata, secondo i dati riportati da Giga, nel giugno 2026 ha toccato 1.176,95 euro. Ancora più alta la versione americana, che PriceCharting indica intorno a 1.550 dollari se completa. Anche Rule of Rose, mai distribuito ufficialmente in Germania e uscito in poche copie nel 2006, resta tra i titoli più cercati: le copie PAL complete viaggiano spesso tra 250 e oltre 350 euro, con cifre più alte per gli esemplari sigillati.

Stesso discorso per Silent Hill: Shattered Memories, arrivato su PS2 nel 2010, quando la console era ormai a fine corsa: la versione britannica BBFC è stata vista su eBay sopra i 450 euro, mentre PriceCharting segnala valutazioni intorno a 624 dollari per copie complete e quasi 1.500 dollari per quelle nuove.

Perché alcuni giochi sono esplosi di valore: tirature basse, uscite tardive e versioni regionali

Il prezzo non dipende solo dalla qualità del gioco. I collezionisti lo ripetono spesso nei forum: “conta la storia della copia, non solo il disco”, ha scritto un venditore tedesco nella descrizione di un’asta. Alcuni giochi PS2 rari sono diventati costosi perché all’uscita vendettero poco.

È il caso di God Hand di Clover Studio, oggi rivalutato per il suo sistema di combattimento e spesso quotato tra 90 e 170 euro in versione PAL completa. Altri titoli sono cercati perché arrivati tardi, quando molti giocatori erano già passati a PS3 o Xbox 360: tra questi c’è Coraline, pubblicato nel 2009, con copie PAL complete tra 70 e 150 euro. Poi pesano le versioni regionali, e a volte fanno tutta la differenza. Futurama in versione PAL può restare su cifre ancora abbordabili, attorno a 30-60 euro, mentre la versione statunitense completa è indicata da PriceCharting intorno a 416 dollari.

Anche Obscure racconta bene lo scarto: in Germania può valere poche decine di euro, ma la copia NTSC completa supera i 450 dollari. Insomma, una vecchia mensola può nascondere sorprese. Basta guardare bene l’etichetta sul dorso.

Come stimare il prezzo reale: condizioni, manuali, copie sigillate e vendite concluse

Per capire quanto vale davvero un gioco PlayStation 2 da collezione, la prima cosa da controllare è lo stato della copia: disco, custodia originale, copertina, manuale, eventuali bonus DVD o confezioni speciali. Una copia incompleta di .hack//Quarantine, per esempio, vale meno di una completa con bonus DVD.

E la Dragon Ball Z: Budokai 3 Limited Edition perde gran parte del suo interesse se manca la metallbox. Le copie sigillate fanno storia a sé, ma serve cautela: una vendita isolata da 2.500 euro per una versione UK sigillata di Michigan: Report from Hell va letta come un’eccezione, non come prezzo medio. Meglio guardare le vendite concluse su eBay, non solo gli annunci ancora online, e confrontarle con banche dati come PriceCharting, utili ma comunque legate agli alti e bassi del mercato.

“La cifra giusta è quella che qualcuno ha appena pagato, non quella che un venditore sogna”, ha ammesso un collezionista in un gruppo italiano dedicato alla PS2. Prima di buttare o svendere vecchi titoli, quindi, conviene aprire l’armadio, controllare regione e manuale, e fare una ricerca con calma. A volte il tesoro prende polvere da anni, proprio lì.