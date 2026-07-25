Dai un'altra occhiata alla tua mensola: alcuni giochi per Playstation che prendono polvere lì dentro ora valgono cifre a quattro zeri

Raffaele Moauro
Pubblicato il 25 lug 2026
Dai un'altra occhiata alla tua mensola: alcuni giochi per Playstation che prendono polvere lì dentro ora valgono cifre a quattro zeri

Nel luglio 2026, chi ha ancora qualche vecchio gioco per PlayStation 2 in casa farebbe bene a dare un’altra occhiata alla mensola.

Secondo un’analisi di offerte e vendite concluse su eBay, incrociata con i dati di PriceCharting, diversi titoli conservati da collezionisti e appassionati hanno ormai raggiunto valutazioni a tre e quattro cifre, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti. Il motivo? Tirature limitate, versioni regionali difficili da trovare e copie ancora sigillate hanno trasformato alcuni giochi da scaffale in veri pezzi da collezione.

Le rarità PS2 che valgono di più nel 2026: da Kuon a Silent Hill: Shattered Memories

Nel mercato del retrogaming PS2 ci sono nomi che tornano di continuo: Kuon, Rule of Rose, Haunting Ground e Silent Hill: Shattered Memories. Horror usciti in anni diversi, ma legati dallo stesso destino: oggi se ne trovano pochi, e chi li vuole deve mettere mano al portafoglio. Kuon, pubblicato da FromSoftware prima del successo mondiale di Dark Souls, è uno dei casi più chiari. Le copie PAL complete sono state vendute anche tra 300 e 600 euro.

Una copia tedesca sigillata, secondo i dati riportati da Giga, nel giugno 2026 ha toccato 1.176,95 euro. Ancora più alta la versione americana, che PriceCharting indica intorno a 1.550 dollari se completa. Anche Rule of Rose, mai distribuito ufficialmente in Germania e uscito in poche copie nel 2006, resta tra i titoli più cercati: le copie PAL complete viaggiano spesso tra 250 e oltre 350 euro, con cifre più alte per gli esemplari sigillati.

Stesso discorso per Silent Hill: Shattered Memories, arrivato su PS2 nel 2010, quando la console era ormai a fine corsa: la versione britannica BBFC è stata vista su eBay sopra i 450 euro, mentre PriceCharting segnala valutazioni intorno a 624 dollari per copie complete e quasi 1.500 dollari per quelle nuove.

Perché alcuni giochi sono esplosi di valore: tirature basse, uscite tardive e versioni regionali

Il prezzo non dipende solo dalla qualità del gioco. I collezionisti lo ripetono spesso nei forum: “conta la storia della copia, non solo il disco”, ha scritto un venditore tedesco nella descrizione di un’asta. Alcuni giochi PS2 rari sono diventati costosi perché all’uscita vendettero poco.

Controllare custodia, disco e versione regionale del gioco

Controllare custodia, disco e versione regionale del gioco – Webnews.it

È il caso di God Hand di Clover Studio, oggi rivalutato per il suo sistema di combattimento e spesso quotato tra 90 e 170 euro in versione PAL completa. Altri titoli sono cercati perché arrivati tardi, quando molti giocatori erano già passati a PS3 o Xbox 360: tra questi c’è Coraline, pubblicato nel 2009, con copie PAL complete tra 70 e 150 euro. Poi pesano le versioni regionali, e a volte fanno tutta la differenza. Futurama in versione PAL può restare su cifre ancora abbordabili, attorno a 30-60 euro, mentre la versione statunitense completa è indicata da PriceCharting intorno a 416 dollari.

Anche Obscure racconta bene lo scarto: in Germania può valere poche decine di euro, ma la copia NTSC completa supera i 450 dollari. Insomma, una vecchia mensola può nascondere sorprese. Basta guardare bene l’etichetta sul dorso.

Come stimare il prezzo reale: condizioni, manuali, copie sigillate e vendite concluse

Per capire quanto vale davvero un gioco PlayStation 2 da collezione, la prima cosa da controllare è lo stato della copia: disco, custodia originale, copertina, manuale, eventuali bonus DVD o confezioni speciali. Una copia incompleta di .hack//Quarantine, per esempio, vale meno di una completa con bonus DVD.

E la Dragon Ball Z: Budokai 3 Limited Edition perde gran parte del suo interesse se manca la metallbox. Le copie sigillate fanno storia a sé, ma serve cautela: una vendita isolata da 2.500 euro per una versione UK sigillata di Michigan: Report from Hell va letta come un’eccezione, non come prezzo medio. Meglio guardare le vendite concluse su eBay, non solo gli annunci ancora online, e confrontarle con banche dati come PriceCharting, utili ma comunque legate agli alti e bassi del mercato.

“La cifra giusta è quella che qualcuno ha appena pagato, non quella che un venditore sogna”, ha ammesso un collezionista in un gruppo italiano dedicato alla PS2. Prima di buttare o svendere vecchi titoli, quindi, conviene aprire l’armadio, controllare regione e manuale, e fare una ricerca con calma. A volte il tesoro prende polvere da anni, proprio lì.

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