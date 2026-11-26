Da martedì 1° dicembre 2026 gli impianti entreranno in funzione all’incrocio tra corso Garibaldi e lo svincolo della tangenziale, uno dei punti più trafficati della cintura nord di Torino. Lo ha comunicato il Comune, dopo l’affidamento del servizio e la fine dei lavori tecnici. Per gli automobilisti che non rispetteranno il semaforo scatteranno sanzioni pesanti: multe fino a 665 euro e taglio di sei punti dalla patente.

I nuovi dispositivi saranno attivi dal 1° dicembre su corso Garibaldi, nel punto in cui la strada incrocia lo svincolo della tangenziale di Torino. Un passaggio quotidiano per pendolari, residenti e automobilisti diretti verso il centro di Venaria Reale. Le telecamere controlleranno il passaggio con il semaforo rosso su tutte le corsie, in entrambi i sensi di marcia. Non più, quindi, una sola direzione sotto controllo, ma l’intero incrocio.

Il Comune ha spiegato che i due rilevatori serviranno ad “accertare il transito dei veicoli con il semaforo rosso”, richiamando chi guida al rispetto del Codice della strada. Prima dell’accensione, la pratica è passata dall’affidamento del servizio alla posa degli impianti, fino ai lavori edili e tecnici autorizzati con una determina del 24 settembre. La spesa indicata supera di poco i 10.700 euro.

Il servizio di noleggio, installazione, manutenzione e assistenza è stato affidato per 36 mesi alla società EngiNe. In quel punto un apparecchio era già presente e controllava i veicoli diretti verso il centro città. Ora il sistema viene sostituito e allargato. La scelta, ha fatto sapere l’amministrazione, nasce dalla necessità di controllare meglio un incrocio dove il traffico è continuo, soprattutto nelle ore di punta.

Multe, punti e patente sospesa: cosa rischia chi passa con il rosso

Per chi passa con il rosso semaforico, le conseguenze sono tutt’altro che leggere. L’articolo 146 del Codice della strada prevede una multa da 167 a 665 euro, oltre alla perdita di sei punti dalla patente. Per i neopatentati, nei primi tre anni dal conseguimento della patente, i punti tolti raddoppiano e diventano dodici.

Semaforo rosso e telecamera di rilevazione all’incrocio: controlli contro il passaggio con il rosso in corso Garibaldi a Venaria.

La sanzione può diventare ancora più dura in caso di recidiva. Se la stessa infrazione viene commessa almeno due volte in un biennio, è prevista anche la sospensione della patente da uno a tre mesi. Un aspetto da non sottovalutare, soprattutto per chi percorre quel tratto tutti i giorni per lavoro e, al giallo, magari tende ad accelerare invece di rallentare.

I controlli automatici, come avviene con i sistemi Photored, registrano il passaggio oltre la linea d’arresto quando il semaforo è già rosso. Le immagini vengono poi verificate secondo le procedure previste, prima dell’invio del verbale. Dal municipio il messaggio è chiaro: l’obiettivo dichiarato non è “fare cassa”, ma ridurre i comportamenti pericolosi in un punto dove una manovra azzardata può avere conseguenze immediate.

Corso Garibaldi, lo snodo delicato tra Torino, Venaria e Valli di Lanzo

Corso Garibaldi è una delle strade principali di Venaria Reale. Collega la città con Torino, la tangenziale e le direttrici verso le Valli di Lanzo. Ogni giorno ci passano migliaia di veicoli: auto private, furgoni, mezzi di servizio, pendolari in entrata e in uscita dalla cintura nord. Non sono tutti residenti, e anche per questo il traffico può cambiare rapidamente e diventare meno prevedibile.

Lo svincolo della tangenziale concentra in pochi metri ingressi, uscite, svolte e attraversamenti regolati dal semaforo. Basta una frenata in ritardo, o un rosso preso “per un soffio”, per creare situazioni complicate. Al mattino, con il traffico diretto verso Torino, e nel tardo pomeriggio, quando si rientra, il nodo si riempie in fretta. Chi passa da lì lo conosce bene: code brevi, ripartenze brusche, corsie piene.

Le telecamere in entrambi i sensi di marcia servono quindi a rendere i controlli più uniformi. Prima era monitorata una sola direzione, ora l’attenzione riguarda tutta l’intersezione. Per l’amministrazione guidata dal sindaco Fabio Giulivi, la misura rientra in un lavoro più ampio sulla sicurezza stradale lungo gli assi più trafficati della città.

Dai Photored già accesi alla nuova stretta: la mappa dei controlli in città

Con l’attivazione dei nuovi dispositivi allo svincolo della tangenziale, diventano due gli incroci di corso Garibaldi controllati elettronicamente in entrambi i sensi di marcia. Dal 5 maggio 2025, infatti, sono già in funzione altri due Photored nel tratto tra via Casagrande e viale delle Industrie, nella zona conosciuta dai venariesi come la rotonda dello Snap.

In quel caso l’accensione degli impianti era arrivata dopo due incidenti avvenuti nel giro di pochi giorni, uno dei quali aveva coinvolto un motociclista. Un precedente che aveva spinto il Comune a intervenire con un controllo più stabile sul rispetto dei semafori. Ora la stessa linea viene portata anche in un altro punto sensibile della viabilità cittadina, quello tra corso Garibaldi e la tangenziale.

Per gli automobilisti il cambiamento è semplice, ma concreto: dal 1° dicembre il rosso non sarà solo un rischio per la sicurezza, ma anche una violazione accertabile in automatico su tutte le corsie interessate. E per chi ogni giorno percorre la strada verso Torino, Venaria o le Valli di Lanzo, la raccomandazione resta la più semplice. Fermarsi in tempo. Anche quando il giallo sembra ancora “lungo”.