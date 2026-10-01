Dal 1° ottobre Aldi farà un regalo a tutti i clienti: lo smartphone Samsung più amato a meno di 150 euro

Dal 1° ottobre Aldi porterà nei suoi supermercati un’offerta smartphone particolarmente aggressiva, con un modello Samsung 5G proposto sotto la soglia dei 150 euro.

Il protagonista è il Samsung Galaxy A17 5G, uno smartphone economico ma completo, con memoria espandibile e supporto software più lungo del solito per questa fascia. L’offerta sarà disponibile da giovedì e potrebbe attirare soprattutto chi cerca un telefono essenziale senza spendere troppo.

Aldi lo mette a 149 euro: quanto si risparmia davvero rispetto al web

Il Samsung Galaxy A17 5G sarà venduto da Aldi Nord nella versione con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, in colore nero. Il prezzo è fissato a 149 euro e dentro l’offerta c’è anche uno starter set Aldi Talk con 10 euro di credito iniziale. Attenzione, però: non è una promozione online. Il telefono si troverà solo nei supermercati della catena e solo fino a esaurimento scorte. Tradotto: chi aspetta troppo potrebbe non trovarlo più.

Il confronto con i prezzi in rete rende l’offerta interessante, anche senza parlare di sconto clamoroso. Secondo il rilevamento citato da Netzwelt su Idealo, la stessa versione del Galaxy A17 5G parte oggi da circa 169 euro presso altri rivenditori. Il risparmio, quindi, è di circa 20 euro.

Non una cifra enorme, certo. Ma per chi cercava già uno smartphone sotto i 200 euro, il prezzo di Aldi può fare la differenza, soprattutto con il credito telefonico incluso.

Schermo grande, memoria espandibile e qualche limite: cosa aspettarsi nell’uso di tutti i giorni

Il punto più forte del Samsung Galaxy A17 5G è lo schermo. Samsung ha scelto un pannello Super AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione 2.340 x 1.080 pixel e frequenza di aggiornamento a 90 Hz. In pratica: schermate più scorrevoli, colori brillanti e una buona resa per social, video, messaggi e navigazione. A questo prezzo non è un dettaglio da poco.

Buona anche la parte memoria. I 128 GB interni possono essere ampliati con microSD fino a 2 TB, cosa utile per chi tiene sul telefono tante foto, video o documenti. A muovere il dispositivo c’è il processore Exynos 1330, affiancato da 4 GB di RAM.

Per WhatsApp, chiamate, home banking, YouTube, mappe e app leggere dovrebbe bastare senza troppi problemi. Se invece si aprono molte app insieme o si gioca con titoli pesanti, qualche rallentamento può arrivare. È il prezzo da pagare su uno smartphone economico, nulla di sorprendente.

Fotocamera, batteria e aggiornamenti fino al 2031: a chi conviene comprarlo

Sul retro il Galaxy A17 5G ha una tripla fotocamera: sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica, ultra-grandangolare da 5 megapixel e macro da 2 megapixel. La fotocamera principale, secondo i test riportati dalla stampa specializzata tedesca, se la cava bene con la luce giusta: colori naturali e dettagli più che accettabili. Meno brillante lo zoom, perché manca un vero teleobiettivo. E di sera bisogna mettere in conto qualche limite.

La batteria è da 5.000 mAh e dovrebbe reggere una giornata normale tra messaggi, chiamate, un po’ di streaming e navigazione. Non ci sono la ricarica wireless né il caricatore in confezione: chi non ha già un alimentatore USB-C dovrà comprarlo a parte. Il vero asso nella manica, però, sono gli aggiornamenti. Samsung indica patch di sicurezza fino al 30 settembre 2031 e fino a sei generazioni di aggiornamenti del sistema operativo.

Per questo il Samsung Galaxy A17 5G a 149 euro può avere senso per studenti, genitori in cerca del primo telefono per i figli, utenti che non giocano molto o chi vuole un secondo smartphone per viaggi e lavoro. Chi cerca più velocità, foto migliori o prestazioni da fascia media dovrà spendere di più. Ma per l’uso quotidiano, l’offerta Aldi ha una logica chiara. L’offerta descritta riguarda i supermercati Aldi Nord in Germania, quindi prezzo e disponibilità non vanno considerati automaticamente validi anche nei punti vendita italiani.