Dal 2027 cambiano le regole per i pagamenti in contanti in tutta Europa

La novità rientra nel regolamento AMLR contro riciclaggio e finanziamento del terrorismo e punta a rendere più controllabili le operazioni di importo elevato, superando le differenze oggi esistenti tra i Paesi membri. Per chi compra un’auto, un orologio costoso o gioielli, il cambio si vedrà subito: sopra quella soglia non basterà più presentarsi con le banconote. Servirà un pagamento tracciabile. E il venditore dovrà fare verifiche più attente.

La regola chiave è il limite Ue ai contanti: dal 10 luglio 2027 una transazione commerciale non potrà essere pagata in banconote se supera i 10mila euro, o l’equivalente nella valuta locale nei Paesi che non usano l’euro. Oltre quella cifra, l’esercente dovrà rifiutare il contante e chiedere al cliente di usare strumenti tracciabili, come bonifico bancario, carta o altri mezzi che permettano di identificare chi paga e chi incassa.

La misura fa parte del nuovo pacchetto europeo di norme antiriciclaggio, pensato per rendere più uniformi i controlli nell’Unione. Il principio seguito da Bruxelles è semplice: il contante resta legale, ma quando le somme diventano alte cresce il rischio che venga usato per nascondere l’origine del denaro. Non viene quindi vietato l’uso quotidiano delle banconote. Spesa, piccoli acquisti, prelievi al bancomat e pagamenti di importo contenuto continueranno come prima.

Auto, gioielli e beni di lusso: dove la stretta si farà sentire

A cambiare saranno soprattutto gli acquisti di beni di valore, quelli che più spesso superano la soglia prevista dal regolamento. Un’auto usata pagata al concessionario, un orologio di lusso, diamanti, gioielli, opere d’arte o altri prodotti costosi: se il prezzo supera i 10mila euro, il saldo in contanti non potrà più essere accettato.

Pagamenti in contanti e verifica dell’identità in un acquisto di valore, tema al centro del nuovo tetto Ue e dei controlli antiriciclaggio.

Finora, tra i Paesi europei, le regole erano molto diverse. In alcuni i limiti erano già bassi, in altri più larghi. Proprio questa frammentazione, secondo le istituzioni europee, poteva favorire chi cercava di aggirare i controlli, spostando l’operazione dove le regole erano meno rigide. Con il nuovo tetto viene fissata una soglia comune. Non solo un segnale politico, ma una regola concreta destinata a incidere sulle abitudini di venditori e clienti.

Per i commercianti di fascia alta serviranno procedure più ordinate. Il punto è chiaro: la transazione dovrà lasciare una traccia. In pratica, il pagamento dovrà essere collegato a una persona identificata e passare da canali verificabili dalle autorità competenti, se necessario.

Clienti da identificare: cosa dovranno fare i venditori sopra i 10mila euro

Il nuovo quadro AMLR non introduce soltanto un tetto al contante. Per le transazioni occasionali pari o superiori a 10mila euro scatteranno anche gli obblighi di Customer Due Diligence, cioè di adeguata verifica della clientela. In concreto, il venditore dovrà identificare il cliente, raccogliere i dati richiesti dalla normativa e conservarli secondo le regole.

I controlli potranno riguardare documenti di identità, dati fiscali, coordinate bancarie o altre informazioni utili a capire chi effettua l’acquisto e con quali mezzi paga. L’estensione delle verifiche, prevedono le norme europee, dipenderà dal tipo di operazione e dal livello di rischio. Non tutti i casi saranno uguali: un acquisto isolato, un cliente già noto o una transazione considerata anomala potranno richiedere attenzioni diverse.

Per le imprese, soprattutto nei settori più esposti, aumenteranno le responsabilità. Accettare somme elevate senza controlli potrà diventare un problema non solo commerciale, ma anche normativo. E per il cliente, di fatto, verrà meno la possibilità di chiudere un grande acquisto restando anonimo. Davanti a un pagamento importante, il passaggio in cassa diventerà anche un momento di verifica.

Margini nazionali, privacy e critiche: la partita sul futuro del contante

Il tetto europeo di 10mila euro è una soglia massima, non un obbligo per gli Stati membri a fermarsi lì. I singoli Paesi potranno infatti scegliere limiti più bassi ai pagamenti in contanti, se li riterranno utili contro economia sommersa o riciclaggio. È un punto importante, perché lascia ai governi un margine di intervento dentro una cornice comune.

La riforma non elimina il contante, ma ne restringe l’uso nelle operazioni più rilevanti. Chi sostiene la misura la considera uno strumento necessario per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento di attività criminali e le zone grigie dell’economia. I critici, invece, temono un altro passo verso la perdita di anonimato finanziario e un controllo più ampio sulle transazioni legali dei cittadini.

Il confronto, nei prossimi mesi, passerà anche dalle scelte dei governi nazionali e dall’adeguamento degli operatori economici. Bruxelles punta a un sistema più trasparente e uniforme. Ma il bilanciamento tra sicurezza, libertà di pagamento e privacy resta aperto, e accompagnerà l’arrivo delle nuove regole fino al 2027.