Dal 2027 milioni di patenti non saranno più valide: la decisione è ufficiale

Dal 2027 una scadenza ufficiale interesserà milioni di patenti, ma prima di preoccuparsi è importante capire quali documenti rientrano davvero nella nuova procedura amministrativa.

La data del 19 gennaio 2027 riguarda specifiche patenti rilasciate tra il 2002 e il 2004, non una cancellazione indiscriminata delle abilitazioni alla guida. Il programma segue un quadro europeo, ma gli obblighi concreti cambiano in base allo Stato. Per chi guida in Italia, quindi, c’è una distinzione essenziale da conoscere.

Patenti 2002-2004, la scadenza del 19 gennaio 2027 è ufficiale

La data da tenere a mente è una: 19 gennaio 2027. Entro quel giorno dovranno essere sostituite, secondo uno specifico calendario nazionale, le patenti in formato carta di credito emesse tra il 2002 e il 2004. Non si tratta di una novità arrivata all’improvviso, ma di una tappa del calendario di cambio dei documenti previsto dalle regole europee.

Il piano procede per gruppi. Per le patenti rilasciate dal 1999 al 2001, la scadenza per la sostituzione era il 19 gennaio 2026. Quelle del 2005-2007 avranno tempo fino al 19 gennaio 2028. Per le tessere del 2008, invece, la scadenza sarà il 19 gennaio 2029.

Nel complesso l’operazione riguarda circa 43 milioni di patenti. Una cifra enorme, anche se distribuita su più anni. Tutto dovrà chiudersi entro il 19 gennaio 2033, termine finale fissato per completare l’allineamento dei documenti. C’è però una deroga: chi è nato prima del 1953 potrà aspettare fino al 2033, qualunque sia l’anno di rilascio della patente.

Perché l’Unione europea impone il rinnovo: sicurezza, banche dati e lotta alle frodi

Alla base della sostituzione c’è una scelta europea: rendere le patenti di guida nell’Unione europea più facili da riconoscere, più sicure e registrate in sistemi informatici simili tra loro. L’obiettivo è ridurre le frodi documentali, limitare gli abusi e rendere più semplici i controlli tra Paesi diversi.

Una patente vecchia, magari stampata con criteri grafici ormai superati, può essere più difficile da verificare per una pattuglia straniera o per una società di noleggio. Da qui la necessità di arrivare, nel tempo, a documenti più uniformi. La differenza fondamentale è tra la validità del documento e il diritto alla guida: in una sostituzione puramente amministrativa, cambiare la tessera non significa necessariamente dover conseguire di nuovo la patente.

Per la patente B, nella procedura di sostituzione prevista dal calendario descritto, non sono richiesti una nuova prova di guida, un test della vista o una visita medica obbligatoria. Il discorso cambia per le patenti professionali, come quelle per camion e autobus, che seguono regole proprie e controlli periodici. Restano comunque importanti le verifiche delle categorie riportate sul documento, perché nel passaggio dalle vecchie classi alle nuove qualche abilitazione potrebbe non essere trascritta correttamente.

Chi deve davvero cambiare la patente e cosa rischia chi non rispetta la scadenza

Il dettaglio fondamentale per gli automobilisti italiani è che il calendario appena descritto riguarda la Germania. È qui che le patenti in formato tessera rilasciate tra il 2002 e il 2004 devono essere sostituite entro il 19 gennaio 2027. Non si tratta, quindi, di una scadenza che obbliga tutti i possessori di patente italiana a cambiare documento. Chi non rispetta i tempi previsti in Germania rischia una sanzione di avvertimento da 10 euro durante un controllo. Niente punti tolti e nessuna revoca del diritto alla guida. Il problema, però, resta pratico: un documento non aggiornato può creare difficoltà, soprattutto all’estero. Il principio, come ricordano gli automobil club tedeschi, è semplice: il diritto a guidare resta, cambia il documento.

La domanda di sostituzione va presentata all’autorità competente del luogo di residenza. Servono un documento d’identità valido, una fototessera, la vecchia patente e il pagamento di una tariffa indicativa di circa 25 euro. Chi ha preso la patente in un altro Comune o presso un’altra autorità dovrà spesso chiedere prima un estratto del fascicolo originario. L’ADAC, il principale automobil club tedesco, consiglia di controllare bene il nuovo documento al momento del ritiro. Nei Paesi Bassi, invece, non è prevista una maxi-sostituzione come quella tedesca: le patenti hanno già da tempo una validità limitata, di norma dieci anni, e vengono rinnovate attraverso il Comune.

Questo però non significa che il problema non esista per chi viaggia. Prima di partire per l’estero, è meglio controllare con attenzione la data di scadenza della patente. Una patente olandese scaduta non è valida negli altri Paesi e può far saltare il ritiro di un’auto a noleggio, anche se la prenotazione è già stata pagata. Al banco, spesso, c’è poco da discutere: senza un documento valido, le chiavi restano lì. Nei Paesi Bassi c’è anche una regola specifica per chi ha compiuto 75 anni. Per rinnovare la patente serve una dichiarazione di salute da presentare al CBR, l’ente che valuta l’idoneità alla guida. La pratica può richiedere tempo, tra moduli, eventuali accertamenti e risposta finale. Meglio muoversi in anticipo, soprattutto se la scadenza cade vicino a un viaggio già programmato.