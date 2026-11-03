Dal 2027 puoi azzerare queste due voci in bolletta e spendere di meno: la comunicazione Arera

Il motivo è semplice: i fondi alimentati da queste voci sono già sufficienti a coprire le necessità previste. Parliamo di importi piccoli, spesso quasi nascosti tra le righe della bolletta, ma comunque presenti accanto alle voci principali della tassa rifiuti e del consumo d’acqua.

La decisione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente riguarda tre componenti perequative: la UR2 per i rifiuti urbani e le UI1 e UI2 per il servizio idrico. Dal prossimo anno la UR2, oggi pari a 1,5 euro per utenza all’anno, scenderà a zero euro. Stessa sorte per UI1 e UI2, finora applicate nella bolletta dell’acqua rispettivamente per 0,6 e 0,9 centesimi di euro per metro cubo.

Non è però una cancellazione definitiva. Come si legge nella delibera ARERA del 29 settembre 2026, lo stop è legato alle risorse già accantonate nei conti di gestione dedicati. In pratica, il prelievo viene sospeso perché, al momento, i fondi ci sono. Se in futuro la situazione dovesse cambiare, l’Autorità potrà rimettere mano agli importi.

Componenti perequative in bolletta: cosa pagano davvero gli utenti

Le componenti perequative sono somme aggiuntive fissate dalla regolazione nazionale e inserite dai gestori nelle bollette di servizi come acqua, energia e rifiuti. Non sempre dipendono dal consumo del singolo utente. Servono piuttosto a finanziare interventi di interesse generale: agevolazioni, fondi di solidarietà, costi di sistema che non possono essere caricati su una sola famiglia o su una sola impresa.

Documenti di utenze domestiche e un bicchiere d’acqua in cucina, con contenitori per la differenziata sullo sfondo.

Il principio è quello della perequazione: una quota viene distribuita tra molte utenze, secondo regole stabilite dall’Autorità. Nel caso della TARI, gli importi sono annuali e calcolati per utenza. Nel servizio idrico, invece, alcune voci dipendono dai metri cubi fatturati. Ecco perché il totale della bolletta non comprende solo consumi e tariffa base. Dentro ci sono anche queste sigle, spesso poco chiare. Ed è proprio da lì che nascono molti dubbi tra gli utenti.

TARI, UR1 e UR3 restano in bolletta: quanto si paga ancora per utenza

Per la TARI, le componenti perequative sono regolate dalla deliberazione ARERA 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, poi modificata anche dalla deliberazione 133/2025/R/RIF del 1° aprile 2025. Le voci previste sono tre: UR1, UR2 e UR3. Dal 2027, come detto, solo la UR2 sarà azzerata. Le altre due resteranno invece in bolletta.

La UR1, pari a 0,10 euro per utenza all’anno, finanzia i costi legati alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e di quelli raccolti volontariamente. La UR3, introdotta dal 2025, vale 6 euro per utenza all’anno e serve a sostenere le agevolazioni per chi riceve il bonus sociale rifiuti, destinato alle famiglie in difficoltà economica. Sono importi contenuti, certo. Ma restano dovuti e vanno tenuti distinti dalla quota comunale della tassa sui rifiuti, che continua a seguire le regole ordinarie fissate dai singoli enti locali.

Il risparmio per proprietari e inquilini su rifiuti e acqua

Per proprietari e inquilini, l’effetto sarà un alleggerimento limitato, ma concreto. Sulla TARI, l’azzeramento della UR2 porterà un risparmio di 1,50 euro l’anno per utenza. Non per ogni componente della famiglia. È un punto importante, perché può creare equivoci: la voce si applica alla singola utenza, non alle persone che vivono nell’abitazione.

Per l’acqua, lo stop a UI1 e UI2 porterà un risparmio di circa 1,5 euro ogni 100 metri cubi fatturati. Anche in questo caso, l’effetto dipenderà dai consumi e da come è costruita la bolletta del gestore locale. Per una famiglia media non cambierà il peso complessivo della spesa domestica. La riduzione, però, si vedrà nel dettaglio tariffario. Piccola, ma reale. E legata a una scelta precisa: usare prima le risorse già raccolte, senza continuare a caricare quelle stesse voci sugli utenti.