Dal 2027 questo adesivo diventerà obbligatorio sulle vetture

Dal 2027, una nuova regola stradale annunciata in Europa potrebbe cambiare le abitudini di chi viaggia in auto, soprattutto lungo le arterie principali.

La novità riguarda un sistema di pagamento che coinvolgerà anche gli automobilisti stranieri e chi attraversa il territorio soltanto per turismo o lavoro. Non si tratta di un normale bollino da applicare al parabrezza, ma di una soluzione che sfrutta la tecnologia per verificare il rispetto dell’obbligo. Tra costi previsti, modalità di registrazione ed esenzioni, ci sono diversi aspetti da conoscere. E soprattutto occorre capire dove entrerà in vigore questa misura.

Dal 1° maggio 2027 scatta l’obbligo: chi deve registrare la targa e dove vale

La misura entrerà in vigore dal 1° maggio 2027. Riguarderà i residenti, ma anche chi arriva dall’estero per turismo, lavoro o solo per attraversare il Paese. Dovranno registrare la targa tutte le autovetture e gli altri veicoli con massa massima autorizzata fino a 3,5 tonnellate. Non sarà necessario applicare un adesivo sul parabrezza, come avviene in Austria o in Svizzera: il sistema sarà interamente digitale.

I controlli sulla vignetta digitale saranno affidati ai sistemi di lettura automatica delle targhe, le telecamere ANPR, già usate in diversi Paesi europei per pedaggi, zone ambientali e verifiche amministrative. Chi viaggerà sulle strade interessate senza una registrazione valida sarà in infrazione. Le sanzioni non sono ancora state indicate nel dettaglio, ma la violazione potrà essere rilevata anche senza fermare subito il veicolo.

Secondo le autorità competenti, la vendita dovrebbe partire il 1° marzo 2027 su un sito ufficiale e tramite alcuni partner autorizzati. Un passaggio da tenere d’occhio, soprattutto per chi programma viaggi brevi o deve attraversare più territori durante lo stesso spostamento.

Quanto costerà: dal pass giornaliero alla vignetta annuale legata alle emissioni

Le tariffe non sono ancora definitive, ma le stime già circolate parlano di una vignetta annuale da circa 90 euro per le auto a zero emissioni e fino a circa 125 euro per i veicoli più inquinanti. La maggior parte degli automobilisti, cioè chi guida vetture con normativa Euro 4 o superiore, dovrebbe pagare intorno ai 100 euro l’anno.

Per chi percorre le strade interessate solo per pochi giorni saranno previste formule brevi. Il pass giornaliero dovrebbe partire da circa 9 euro, anche se in precedenza erano stati indicati importi tra 8,10 e 11,25 euro. La novità, però, non piace a tutti. Per chi viaggia frequentemente, infatti, il nuovo contributo rischia di aggiungersi ad altre spese già previste, tra parcheggi, carburante e costi di viaggio.

Restano esclusi dalla nuova misura i camion sopra le 3,5 tonnellate, già soggetti al pedaggio chilometrico in vigore. Esenti anche motocicli, autobus turistici, trattori e veicoli dei servizi di emergenza. Per gli automobilisti stranieri, invece, la nuova vignetta si aggiungerà a carburante, soste e altri costi di viaggio.

Telecamere, controlli ed esenzioni: cosa succede a chi non paga

Il nuovo obbligo riguarda il Belgio, dove dal 1° maggio 2027 è prevista l’introduzione della vignetta stradale digitale per circolare su autostrade e strade regionali. La validità sarà nazionale: Fiandre, Vallonia e Bruxelles useranno infatti lo stesso sistema. Per chi arriva dall’estero o attraversa il Paese verso Francia, Paesi Bassi o Germania, basterà una sola registrazione. Lo stesso varrà per chi viaggia verso le Ardenne, la costa belga o città come Anversa, Namur e Bruxelles, senza regole diverse da una regione all’altra.

Il governo vallone difende la scelta: l’idea è far contribuire tutti alla manutenzione delle infrastrutture. Nicolas Yernaux, portavoce del servizio pubblico della Vallonia, ha spiegato che l’obiettivo è una partecipazione “equa” al mantenimento della rete regionale. Sulla stessa linea il ministro fiammingo delle Finanze Ben Weyts: ogni anno, ha ricordato, circa 30 milioni di auto straniere circolano in Belgio senza contribuire direttamente alla rete stradale.

Un automobilista francese di Lille, citato dalla stampa locale, ha parlato di “costi che si sommano”, ricordando vignetta, parcheggi a pagamento e stato di alcune strade. Una frase semplice, ma che racconta bene l’umore di molti pendolari e viaggiatori di confine. Per evitare un doppio peso sui residenti, le Fiandre prevedono inoltre una revisione della tassa annuale di circolazione dal 1° gennaio 2027. Per chi parte dall’Italia e intende raggiungere o attraversare il Belgio, sarà quindi importante verificare le condizioni definitive prima del viaggio.