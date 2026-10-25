Dashcam per auto a 16 euro, l'ho comprata da Action ed è veramente interessante

Un prezzo basso, sotto la soglia dei 20 euro, per un kit pensato per chi vuole registrare ciò che succede intorno all’auto durante la marcia e, secondo quanto indicato nell’offerta, anche quando il veicolo è in sosta.

L’offerta riguarda una dashcam Nor-Tec venduta da Action a 16,66 euro, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo riportato nel materiale promozionale. La promozione è valida fino al 27 ottobre, salvo esaurimento delle scorte nei negozi della catena. E non è un dettaglio da poco: su prodotti di questo tipo, soprattutto a prezzo così basso, la disponibilità può cambiare parecchio da un punto vendita all’altro.

Siamo nel terreno degli accessori auto economici, quelli che spesso si trovano accanto a cavi, supporti per smartphone e piccoli attrezzi da garage. Qui però a farsi notare è il kit con doppia telecamera, una caratteristica non sempre presente nei modelli più convenienti. A questa cifra, per molti automobilisti, può diventare un acquisto da provare senza troppe esitazioni, ma con la giusta dose di prudenza.

Doppia telecamera anteriore e posteriore: più visuale attorno all’auto

Il cuore della dashcam Nor-Tec è la presenza di una telecamera anteriore e di una telecamera posteriore. L’idea è semplice: allargare la visuale rispetto ai modelli che riprendono solo la strada davanti al veicolo. La camera frontale registra ciò che accade nel senso di marcia, mentre quella posteriore aggiunge un secondo punto di ripresa, utile durante le manovre o in caso di urti da dietro.

Una dashcam con doppia telecamera installata in auto, ideale per raccontare cosa offre un kit economico in offerta.

Non è un sistema professionale pensato per flotte aziendali o mezzi commerciali. È piuttosto un kit essenziale, da uso quotidiano: tragitto casa-lavoro, parcheggi pieni, spostamenti in città. In certe situazioni, avere una registrazione sia davanti sia dietro può aiutare a ricostruire meglio quanto accaduto. Naturalmente contano anche la qualità reale delle immagini, la luce, il montaggio e la posizione delle telecamere.

Full HD, visione notturna e audio: cosa include il kit Nor-Tec

La telecamera frontale registra in Full HD, con risoluzione indicata in 1920x1080p. Per un prodotto di fascia economica è un dato da segnalare, perché una definizione più alta può aiutare a leggere meglio targhe, segnali o movimenti degli altri veicoli. Il risultato, però, dipende sempre da diversi fattori: luce, vibrazioni, posizione sul parabrezza e qualità del sensore.

Nel kit sono indicati anche visione notturna, microfono, speaker e schermo LCD, utile per controllare l’inquadratura. La visione con poca luce può servire la sera, nei garage o su strade poco illuminate, senza però aspettarsi le prestazioni di dispositivi più costosi. L’audio può registrare suoni nell’abitacolo o vicino al veicolo: una funzione pratica, da usare comunque nel rispetto della privacy e del buon senso.

Tra le funzioni segnalate c’è il monitoraggio parcheggio, pensato per tenere d’occhio l’auto anche quando è ferma. È una delle opzioni più cercate da chi lascia spesso la macchina in strada, nei parcheggi condominiali o nelle aree dei centri commerciali. Piccoli urti e graffi, in questi casi, possono passare inosservati. E ci si accorge del danno solo dopo.

La proposta di Action punta quindi su un messaggio chiaro: più controllo attorno all’auto con una spesa contenuta. Il prezzo di 16,66 euro rende la dashcam Nor-Tec accessibile anche a chi non ha mai usato un dispositivo simile e vuole provarlo senza spendere troppo. Resta il nodo delle scorte limitate: la promozione è prevista fino al 27 ottobre, ma nei singoli negozi potrebbe finire prima in caso di esaurimento.