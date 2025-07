Dashcam WOLFANG WD02: doppia sicurezza a soli 36,99€ su Amazon

Se sei alla ricerca di una dashcam affidabile per migliorare la sicurezza durante i tuoi viaggi, questa potrebbe essere l’occasione che aspettavi. La dashcam WOLFANG WD02, con le sue prestazioni avanzate e un prezzo davvero interessante, è disponibile su Amazon a soli 36,99€ grazie a uno sconto di 13€. Non lasciarti sfuggire questa opportunità per dotarti di un sistema di sorveglianza completo ed efficiente.

Un concentrato di tecnologia per ogni esigenza

La dashcam WOLFANG WD02 combina due telecamere, una frontale con risoluzione 2.5K e una posteriore Full HD 1080p, capaci di registrare simultaneamente a 30 fps. Questa configurazione garantisce una qualità video eccezionale, catturando ogni dettaglio del tuo viaggio. Ma non è tutto: grazie al sensore CMOS ad alta sensibilità e alla lente a sei strati con apertura F2.0, questa dashcam offre prestazioni eccellenti anche di notte, adattandosi a ogni condizione di luce.

La tecnologia WDR (Wide Dynamic Range) integrata ottimizza automaticamente l’esposizione, permettendo di registrare immagini chiare e bilanciate anche in situazioni di forte contrasto, come durante la guida notturna o in condizioni meteorologiche avverse.

Questa dashcam non si limita a registrare video di alta qualità. Include funzionalità pensate per ogni necessità: la registrazione in loop sovrascrive automaticamente i file più vecchi, il sensore G rileva gli incidenti salvando le registrazioni cruciali, e la modalità parcheggio (richiede un kit di cablaggio) protegge il tuo veicolo anche quando è fermo.

Dashcam WOLFANG WD02: l’offerta da non perdere

La WOLFANG WD02 rappresenta una scelta eccellente per chi desidera un dispositivo completo, affidabile e accessibile. Con il suo mix di tecnologia avanzata e funzionalità pratiche, questa dashcam è perfetta per documentare i tuoi viaggi e garantire la tua sicurezza in strada.

Nella confezione troverai una scheda SD da 32 GB, espandibile fino a 64 GB per chi necessita di maggiore spazio di archiviazione. Inoltre, l’acquisto include una garanzia di 24 mesi e un servizio clienti dedicato, pronto a supportarti per qualsiasi esigenza, dagli accessori agli aggiornamenti software.

Approfitta subito di questa offerta su Amazon e rendi i tuoi spostamenti più sicuri e tranquilli. Scopri di più e acquista ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.