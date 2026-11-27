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Se stavi pensando di acquistare una PS5, una Xbox Series X o una Nintendo Switch 2, il momento potrebbe essere più delicato di quanto sembri. I dazi console sono diventati uno dei temi più caldi del settore gaming in questo novembre 2026: l’amministrazione Trump ha annunciato nuovi dossier tariffari su importazioni da Cina, Vietnam e altri paesi produttori di elettronica, e le console di gioco rischiano di finire direttamente nel mirino. Il 25 novembre 2026, come riportato da Notebookcheck, le console da gioco potrebbero diventare ancora più costose a causa dei nuovi dazi annunciati dal governo americano su Cina, Vietnam e diversi altri paesi. Non è un allarme isolato: è l’ultimo capitolo di una storia che va avanti da mesi e che ha già cambiato i prezzi che trovi in negozio.

Un contesto già segnato dai rincari: cosa è successo fino a oggi

Per capire cosa rischia di cambiare adesso, bisogna fare un passo indietro. Nel corso del 2026 i prezzi delle console hanno già subito aumenti significativi, ben prima degli annunci di novembre. Sony ha alzato il prezzo della PS5 di circa 50 dollari negli Stati Uniti, citando ufficialmente «tempi economici difficili». Il risultato? La PS5 con lettore disco costa oggi 650 dollari, contro i 500 del lancio nel 2020. La versione digitale è a 600 dollari (era 400), mentre la PS5 Pro ha raggiunto i 900 dollari.

Anche Nintendo ha rivisto i prezzi al rialzo: la Switch 2 è passata da 450 a 500 dollari. Questi aumenti non sono avvenuti nel vuoto. A pesare c’è anche la cosiddetta RAMageddon, ovvero la carenza globale di memoria RAM causata dall’enorme domanda dei datacenter di intelligenza artificiale, che ha fatto impennare i costi dei componenti per tutti i produttori di hardware.

I dati di vendita di gennaio 2026 raccontano già le conseguenze: la spesa per PS5 è calata del 17% anno su anno, quella per Xbox Series X|S del 27%, mentre la Switch originale ha perso addirittura il 79% rispetto all’anno precedente. Un mercato già sotto pressione, che ora deve fare i conti con un’ulteriore variabile tariffaria.

I dazi console USA: cosa prevede l’amministrazione Trump

Il cuore del problema attuale riguarda i dazi sulle importazioni dalla Cina, che secondo le stime potrebbero raggiungere fino al 40% sui prodotti elettronici. La maggior parte delle console — e soprattutto i loro componenti — viene prodotta o assemblata in Asia, con Cina e Vietnam tra i principali hub manifatturieri. Questo significa che i costi di produzione per Sony, Microsoft e Nintendo potrebbero aumentare in modo sostanziale.

Le proiezioni di Bloomberg indicano che i rincari al consumatore potrebbero arrivare fino al 30% in alcuni mercati, con aumenti intorno al 25% negli Stati Uniti. In pratica significa che una console da 500 dollari potrebbe avvicinarsi ai 625 dollari, o più, se i produttori decidessero di scaricare interamente l’aumento sui consumatori.

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Va detto che al momento non esiste una tariffa specifica confermata e definitiva dedicata esclusivamente alle console da gioco: i dazi annunciati riguardano categorie più ampie di prodotti elettronici. Ma il settore gaming è chiaramente esposto, e le aziende stanno già valutando le proprie strategie di prezzo.

Il caso Canada: un precedente che fa riflettere

Per capire cosa potrebbe succedere sul mercato americano, vale la pena guardare a quanto già accaduto in Canada. L’8 settembre 2026, il governo canadese guidato da Mark Carney ha introdotto un dazio del 50% su console di origine statunitense, come misura ritorsiva nell’ambito delle tensioni commerciali tra i due paesi.

Le piattaforme colpite includono:

PlayStation 5

Xbox Series X e Series S

Nintendo Switch 2

Steam Deck OLED

Handheld Windows da gaming

Un dazio del 50% è una cifra enorme. Significa che una console da 500 dollari potrebbe teoricamente arrivare a costare 750 dollari al consumatore canadese, prima ancora di tasse locali. Questo precedente mostra quanto rapidamente le politiche tariffarie possano trasformarsi in rincari concreti sugli scaffali.

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Cosa rischiano i giocatori: scenari pratici

Se sei un consumatore italiano o europeo, potresti chiederti se tutto questo ti riguarda direttamente. La risposta è: dipende, ma vale la pena monitorare la situazione. I dazi console negli USA non colpiscono direttamente i prezzi europei, ma possono avere effetti indiretti. Quando i produttori rivedono i listini globali per compensare i costi, spesso lo fanno su tutti i mercati, non solo su quello americano.

Sony e Nintendo hanno già dimostrato di essere disposte ad aumentare i prezzi a livello internazionale. Un ulteriore giro di vite tariffario negli USA potrebbe accelerare revisioni dei listini anche in Europa.

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Ecco alcuni scenari concreti da considerare:

Acquisto immediato : se stai valutando una console, comprare ora potrebbe proteggerti da rincari futuri, almeno nel breve periodo.

: se stai valutando una console, comprare ora potrebbe proteggerti da rincari futuri, almeno nel breve periodo. Attesa della prossima generazione : potrebbe non essere la scelta più economica. La PS6 , che era attesa intorno al 2028, potrebbe slittare al 2029 o oltre, proprio a causa della carenza di componenti e della pressione sui costi.

: potrebbe non essere la scelta più economica. La , che era attesa intorno al 2028, potrebbe slittare al 2029 o oltre, proprio a causa della carenza di componenti e della pressione sui costi. Xbox di nuova generazione: il progetto interno noto come Project Helix ha dev kit in distribuzione agli studi nel 2027, con un lancio consumer previsto non prima della fine del 2027.

Shuhei Yoshida, ex presidente dei PlayStation Worldwide Studios, ha dichiarato apertamente che Sony e Nintendo farebbero bene a tenere in vita le console attuali «il più a lungo possibile», invece di affrettare il lancio di hardware di nuova generazione in un contesto di mercato così instabile. Un consiglio che suona come un segnale chiaro: non aspettarti rivoluzioni hardware a breve termine.

Le mosse delle aziende: tra adattamento e incertezza

Come si stanno comportando i grandi produttori di fronte a questo scenario? La risposta, al momento, è cauta. Sony ha già agito sui prezzi, giustificando gli aumenti con le condizioni di mercato generali. Nintendo ha seguito una traiettoria simile con la Switch 2. Microsoft, che produce Xbox, non ha ancora annunciato variazioni di prezzo legate specificamente ai dazi di novembre, ma la pressione è la stessa per tutti.

Nessuna delle tre aziende ha rilasciato dichiarazioni ufficiali dettagliate sulle proprie strategie di risposta ai nuovi annunci dell’amministrazione Trump. Il silenzio, in questi casi, non è necessariamente rassicurante: spesso i produttori preferiscono attendere la definizione finale delle aliquote prima di comunicare eventuali adeguamenti di prezzo.

Puoi seguire gli aggiornamenti ufficiali sulle politiche commerciali USA attraverso il sito dell’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR), che pubblica le tariffe in vigore e i procedimenti in corso.

In questo momento, il consiglio più pratico è tenere d’occhio i listini ufficiali di Sony, Microsoft e Nintendo nelle prossime settimane. Se stai aspettando sconti o promozioni invernali, considera che i margini di riduzione potrebbero essere più stretti del solito, proprio perché i produttori stanno già assorbendo costi crescenti. Il mercato delle console sta attraversando una fase di transizione complessa, e chi acquista oggi con consapevolezza è in una posizione migliore rispetto a chi aspetta sperando in prezzi più bassi che, almeno per ora, non sembrano all’orizzonte.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.