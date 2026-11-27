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Se stai pensando di abbonarti a DAZN per seguire la Serie A e il resto dello sport in streaming, questo è probabilmente il momento migliore dell’anno per farlo. La piattaforma ha lanciato la sua campagna DAZN Black Friday 2026 con sconti fino al 50% sui pacchetti annuali, e le promozioni sono attive già da qualche giorno, con ancora tempo utile per approfittarne prima della scadenza.

Quando inizia e quando finisce la promozione

La campagna promozionale è partita lunedì 23 novembre 2026 e resterà attiva fino a lunedì 7 dicembre 2026, coprendo quindi non solo il Black Friday vero e proprio ma anche il Cyber Monday. In pratica hai quasi due settimane di tempo per valutare con calma quale piano fa al caso tuo, senza dover correre ad acquistare nel giro di poche ore.

Questo è un dettaglio importante: molte promozioni del Black Friday durano 24 o 48 ore, creando quella sensazione di urgenza artificiale che spinge ad acquistare d’impulso. DAZN ha scelto una finestra più ampia, il che ti permette di confrontare i piani con più attenzione.

Quali pacchetti sono coinvolti negli sconti DAZN Black Friday

Lo sconto si applica a tutti e cinque i pacchetti principali della piattaforma: Sports, Goal, MyClubPass, Full e Family. Non si tratta quindi di un’offerta riservata a uno o due tier specifici, ma di una promozione trasversale che copre l’intera gamma di abbonamenti annuali.

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Un elemento da tenere a mente: gli sconti si applicano a tutte e dodici le rate mensili dell’abbonamento annuale con pagamento dilazionato. Questo significa che il prezzo ridotto non vale solo per il primo mese, come accade spesso con le promozioni dei servizi in abbonamento, ma si mantiene per l’intero anno.

Pacchetto Full : disponibile a 19,99 euro al mese per i primi dodici mesi.

: disponibile a per i primi dodici mesi. Pacchetto Family : disponibile a 39,99 euro al mese per i primi dodici mesi, con uno sconto del 35% rispetto al prezzo standard di 61,99 euro al mese.

: disponibile a per i primi dodici mesi, con uno sconto del 35% rispetto al prezzo standard di 61,99 euro al mese. I prezzi partono da 7,99 euro al mese per i piani di ingresso.

Il pacchetto Family è pensato per chi vuole condividere l’abbonamento con più persone dello stesso nucleo familiare. Con uno sconto del 35% rispetto al prezzo pieno di 61,99 euro mensili, il risparmio annuo è considerevole: si parla di oltre 260 euro risparmiati nel corso dei dodici mesi.

L’opzione fisica: la MyClubPass card da Unieuro

C’è anche una novità interessante per chi preferisce acquistare in negozio o regalare un abbonamento. A partire dal 26 novembre 2026 e fino al 31 dicembre 2026, nei punti vendita Unieuro sarà disponibile la DAZN MyClubPass card a un prezzo speciale di 69,90 euro per 7 mesi.

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È un formato diverso rispetto all’abbonamento digitale ricorrente: si acquista fisicamente, come una gift card, e si attiva per un periodo definito. Può essere una soluzione pratica se vuoi coprire solo il periodo clou della stagione sportiva, oppure se stai cercando un regalo di Natale per un appassionato di sport.

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Perché il DAZN Black Friday 2026 merita attenzione

Uno sconto fino al 50% su un abbonamento annuale non è una cosa che capita frequentemente nel settore dello streaming sportivo. DAZN trasmette la Serie A e molti altri contenuti sportivi, e il costo pieno degli abbonamenti può essere significativo su base annua. La promozione Black Friday è storicamente uno dei pochi momenti in cui la piattaforma applica riduzioni di questo livello.

Vale la pena ricordare che lo sconto si mantiene per tutti i dodici mesi: non è un teaser promozionale che poi si normalizza al prezzo pieno dal secondo mese. Questo rende l’offerta strutturalmente più conveniente rispetto a molte promozioni che si trovano durante l’anno.

Se hai già un abbonamento attivo, conviene verificare direttamente sul sito ufficiale se la promozione è applicabile anche al rinnovo o solo ai nuovi abbonati. Le condizioni specifiche per i clienti già esistenti non sono sempre identiche a quelle per le nuove sottoscrizioni.

Come attivare l’offerta e cosa controllare prima di acquistare

Per accedere alle promozioni puoi visitare direttamente il sito ufficiale di DAZN, dove i prezzi scontati dovrebbero essere già visibili durante il periodo promozionale. Prima di completare l’acquisto, è utile verificare alcuni punti:

Qual è il prezzo che si applica dopo i dodici mesi promozionali (il rinnovo automatico tornerà al prezzo standard).

Se il piano scelto include i contenuti che ti interessano davvero — non tutti i pacchetti coprono gli stessi sport o le stesse competizioni.

Le modalità di disdetta: con un abbonamento annuale dilazionato è importante sapere se e come è possibile recedere prima della scadenza.

La promozione scade il 7 dicembre 2026, quindi hai ancora qualche giorno per confrontare i piani con calma. Se lo sport in streaming è parte della tua routine quotidiana, difficilmente troverai un momento più favorevole di questo per bloccare un prezzo annuale ridotto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.