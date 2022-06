DAZN cambia tutto: novità e prezzi per vedere la Serie A 2022/23

La nuova stagione della Serie A al via il prossimo 14 agosto, su DAZN porta con sé una rimodulazione dei prezzi del servizio e, ve lo diciamo subito, non si tratta di un piccolo aumento. Oggi DAZN ha svelato l’offerta ufficiale che sarà attiva dal 1 luglio 2022, con qualche differenza e l’introduzione di un nuovo abbonamento. Gli abbonati potranno infatti continuare a condividere i loro pacchetti ma con una differenza di costo rispetto all’anno scorso.

DAZN e Serie A 2022/23, cosa cambia?

Per la prossima stagione calcistica, DAZN propone due offerte di abbonamento, una di 29,99 euro al mese e l’altra da 39,99 euro. Il primo rappresenta il classico pacchetto “standard”, ovverosia quello che consente di vedere le partite di Serie A in esclusiva per 7 match su 10 alla settimana con gli altri 3 in co-esclusiva su Sky, e su un dispositivo alla volta o anche in contemporanea su due dispositivi diversi, ma solo nella stessa casa.

Il secondo è invece un profilo “premium” e con 10 euro in più al mese, rispetto al precedente pacchetto, permetterà agli abbonati di vedere un contenuto sportivo live in contemporanea anche da due dispositivi diversi che si trovano a distanza, non sulla stessa “rete domestica”.

In entrambi i piani di abbonamento l’utilizzo corretto della contemporaneità sarà permesso per le persone che appartengono al medesimo nucleo domestico. In tutti e due i casi il canone mensile includerà non soltanto le partite di Serie A, ma anche quelle della Liga spagnola, il calcio internazionale – Copa Libertadores, FA Cup, MLS – così come MotoGP, Moto2, Moto 3 e sport come basket, ciclismo, tennis, NFL, UFC e molto altro.