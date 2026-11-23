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Se sei abbonato a DAZN e stai ancora pagando HBO Max separatamente, vale la pena sapere che qualcosa è cambiato in modo significativo. A novembre 2026, DAZN ha lanciato in Italia il suo primo bundle integrato sport e intrattenimento: il DAZN Family + HBO Max bundle al prezzo di 49,99€ al mese con impegno annuale pagato in 12 rate mensili. In pratica, ottieni tutto lo sport della piattaforma e l’intera libreria HBO Max nello stesso abbonamento, senza dover gestire due fatture distinte.

Quanto costa davvero e come funziona il prezzo

Il punto fondamentale da chiarire subito è la struttura tariffaria. I 49,99€ al mese si applicano esclusivamente con impegno annuale, pagato in 12 rate mensili. Non si tratta di un piano flessibile: sottoscrivendo l’abbonamento, ti impegni per un anno intero.

Per fare un confronto concreto: il piano DAZN Family da solo costa già 61,99€ al mese con lo stesso impegno annuale, oppure 71,99€ al mese nella versione mensile senza vincoli. Aggiungere HBO Max Basic con Pubblicità a zero euro extra, a quel punto, cambia sensibilmente il calcolo della convenienza.

HBO Max Basic con Pubblicità — cioè il tier base del servizio, che include interruzioni pubblicitarie ma garantisce la visione in Full HD su due dispositivi contemporaneamente — viene incluso senza costi aggiuntivi per chi si abbona direttamente tramite DAZN. C’è però un’esclusione importante: i clienti che accedono a DAZN tramite TIMVISION non possono aderire a questa offerta.

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Cosa include il bundle: sport e serie TV nel dettaglio

Il DAZN Family HBO Max bundle non è un pacchetto ridotto. Sul lato sportivo, l’offerta è quella completa del piano Family: 380 partite di Serie A Enilive, l’intera Serie BKT, il calcio femminile, la EA SPORTS LALIGA, la FA Cup, la Copa del Rey. Non si ferma al calcio: ci sono il volley, i canali Eurosport con Australian Open e Roland-Garros, il ciclismo con Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta, più UFC e NFL.

Sul fronte intrattenimento, HBO Max porta in dote una libreria di tutto rispetto. Tra le serie più attese ci sono House of the Dragon, The White Lotus e The Last of Us. Sul versante cinematografico, la piattaforma include titoli come Harry Potter e Superman. È il tier Basic con Ads, quindi non aspettarti l’assenza di pubblicità o la qualità 4K dei piani superiori — ma per chi cerca contenuti premium senza spendere di più, è già un salto di qualità rispetto a non avere HBO Max.

Vale la pena ricordare che questo bundle arriva dopo che DAZN aveva già aggiunto alla sua piattaforma i canali di intrattenimento Nove, Real Time, DMAX e Discovery. La direzione è chiara: trasformare DAZN da pura piattaforma sportiva a servizio di streaming più ampio, capace di competere con le grandi aggregazioni di contenuti.

Chi ha firmato l’accordo e cosa significa per il mercato

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Andrea Faelli, CEO di DAZN Italia, e Alessandro Araimo, Managing Director Southern Europe di Skydance, sono i nomi dietro questa partnership. Si tratta, ufficialmente, del primo bundle integrato sport e intrattenimento mai lanciato da DAZN — un segnale che la piattaforma sta cambiando strategia in modo strutturale, non solo tattico.

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Nel panorama dello streaming italiano, dove gli utenti si trovano spesso a gestire tre o quattro abbonamenti diversi, un’offerta aggregata a questo prezzo può spostare le abitudini di consumo. Non è una novità assoluta come concetto — Sky lo fa da anni con i suoi pacchetti — ma per DAZN rappresenta un cambio di passo netto.

Per chi conviene e per chi no

Il DAZN Family HBO Max bundle ha senso se sei già abbonato o stai valutando DAZN Family, e vuoi aggiungere HBO Max senza costi extra. In questo caso, rispetto al piano Family standard da 61,99€ mensili, paghi 12€ in meno al mese mantenendo lo stesso impegno annuale — e ti porti a casa HBO Max incluso.

Conviene se: guardi già sport su DAZN con impegno annuale e ti interessano le serie HBO.

guardi già sport su DAZN con impegno annuale e ti interessano le serie HBO. Conviene se: sei disposto a impegnarti per 12 mesi e vuoi ridurre il numero di abbonamenti attivi.

sei disposto a impegnarti per 12 mesi e vuoi ridurre il numero di abbonamenti attivi. Non conviene se: preferisci la flessibilità mensile senza vincoli.

preferisci la flessibilità mensile senza vincoli. Non conviene se: sei cliente TIMVISION: in quel caso, l’offerta non è disponibile.

sei cliente TIMVISION: in quel caso, l’offerta non è disponibile. Non conviene se: hai bisogno di HBO Max Standard o Premium, con qualità superiore e senza pubblicità — il bundle include solo il tier Basic con Ads.

Un dettaglio tecnico da tenere a mente: l’accesso a HBO Max è legato all’attivazione del piano DAZN. Se metti in pausa o cancelli l’abbonamento DAZN, perdi anche l’accesso a HBO Max. I due servizi sono integrati, non separabili.

Per chi vuole approfondire i dettagli ufficiali, DAZN Group ha pubblicato il comunicato stampa completo sul proprio sito istituzionale.

In definitiva, il bundle DAZN Family con HBO Max è una proposta concreta per chi vuole sport e serie premium in un unico abbonamento a prezzo inferiore rispetto ai piani separati. L’impegno annuale è il vero nodo da valutare: se sei pronto a sottoscriverlo, i numeri tornano. Se cerchi libertà mensile, la matematica cambia.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.