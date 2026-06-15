DAZN, in aula tutti gli abbonati al pezzotto? Cosa può succedere a tutti i 'pirati' del calcio in Tv

L’obiettivo dichiarato della piattaforma è ottenere dagli abbonati non paganti informazioni sui loro account e portarli eventualmente in tribunale. La decisione ha suscitato un ampio dibattito, in quanto le implicazioni pratiche e legali sono complesse.

Le difficoltà di perseguire gli utenti

Dal punto di vista legale e operativo, ci sono diversi ostacoli. Innanzitutto, identificare gli utenti richiede la raccolta di dati sensibili come indirizzi IP e informazioni sui pagamenti. Questi dati sono tutelati dal GDPR, che limita il trattamento senza una base giuridica chiara, come consenso o obbligo legale. La raccolta senza autorizzazione potrebbe trasformare DAZN da accusatore ad accusato per violazione della privacy.

Inoltre, la tecnologia complicata usata dagli utenti rende il lavoro più difficile: VPN e proxy nascondono l’indirizzo IP reale, mentre situazioni di condivisione degli account in condomini o residenze universitarie rendono arduo individuare chi ha effettivamente utilizzato il servizio pirata. Anche ammesso di identificare tutti gli utenti, i tempi e i costi dei procedimenti legali sarebbero insostenibili: il sistema giudiziario italiano non dispone delle risorse per gestire milioni di casi individuali.

Per questo motivo, storicamente, le azioni legali si concentrano sui fornitori di contenuti pirata, non sugli utenti finali, mirando a bloccare la fonte della pirateria piuttosto che ogni singolo abbonato.

Le basi giuridiche per un’azione contro gli utenti

Nonostante le difficoltà, esiste una cornice normativa che permette di agire contro chi accede consapevolmente a contenuti pirata. La Legge sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633) prevede sanzioni per chi sfrutta opere protette senza autorizzazione, e l’articolo 174-bis introduce pene amministrative per l’uso di strumenti illegali per accedere a contenuti pirata.

Inoltre, tramite la collaborazione con gli ISP, è possibile ottenere informazioni sugli utenti che hanno commesso violazioni, come previsto dalla direttiva europea del 2001 e dal codice delle comunicazioni elettroniche italiano. Questo consente interventi mirati per individuare violazioni specifiche senza dover gestire milioni di cause simultaneamente.

Considerando le limitazioni pratiche, un’azione efficace di DAZN potrebbe concentrarsi su target selezionati, come utenti che utilizzano costantemente il pezzotto o hanno mostrato comportamenti evidenti di pirateria. In questo modo, si ridurrebbero costi e tempi, pur mantenendo l’effetto deterrente. Tuttavia, anche così, i costi legali potrebbero superare i benefici economici, soprattutto se molti utenti non hanno la possibilità di pagare eventuali sanzioni.

Portare tutti gli abbonati al pezzotto in aula appare logisticamente improbabile, ma la normativa italiana e europea fornisce strumenti per perseguire gli utenti in casi selezionati. L’approccio più realistico resta quello di colpire le fonti della pirateria e procedere solo in modo mirato verso chi infrange il copyright in maniera evidente. Le azioni legali di DAZN servono quindi più come deterrente che come mezzo per sanzionare ogni singolo utente.

L’equilibrio tra impatto legale e praticità operativa rimane il vero nodo: l’azione contro tutti i pirati non è semplice, ma individuare e agire su casi selezionati può avere un effetto significativo sulla riduzione della pirateria.