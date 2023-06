DAZN: nuove tariffe estate 2023, si parte da 9,99 euro al mese

Con la fine del campionato di Serie A, per DAZN arriva il momento di annunciare già un rinnovo dei prezzi per il proprio piano di abbonamenti.

In particolare, il colosso dell’entertainment ha annunciato un importante cambiamento che riguarda il piano DAZN Start, l’offerta pensata per coloro che non fossero interessati esclusivamente al calcio, ma più agli altri sport offerti dalla piattaforma. Da adesso si partirà da 9,99 euro al mese, ti spieghiamo in che modo.

Nuove tariffe DAZN estate 2023: da 9,99 euro al mese

Andiamo dunque a vedere nel dettaglio i nuovi piani offerti da DAZN con relativi prezzi:

DAZN Start a 9,99 euro al mese con vincolo a 12 mesi , altrimenti a 13,99 euro al mese: Serie C, basket italiano ed europeo, NFL, Boxe, UFC, possibilità di registrare 4 dispositivi e di vedere i contenuti su 2 dispositivi contemporaneamente se connessi alla stessa rete.

, altrimenti a 13,99 euro al mese: Serie C, basket italiano ed europeo, NFL, Boxe, UFC, possibilità di registrare 4 dispositivi e di vedere i contenuti su 2 dispositivi contemporaneamente se connessi alla stessa rete. DAZN Standard a 29,99 euro al mese con vincolo a 12 mesi, altrimenti a 39,99 euro al mese : comprende tutto il catalogo DAZN, incluso quindi il calcio della Serie A e delle competizioni internazionali. Puoi registrare fino a 6 dispositivi ed effettuare la visione contemporanea su 2 dispositivi se connessi alla stessa rete.

: comprende tutto il catalogo DAZN, incluso quindi il calcio della Serie A e delle competizioni internazionali. Puoi registrare fino a 6 dispositivi ed effettuare la visione contemporanea su 2 dispositivi se connessi alla stessa rete. DAZN Plus a 44,99 euro al mese con vincolo a 12 mesi, altrimenti 54,99 euro al mese. Include tutto il catalogo di DAZN con la possibilità di registrare fino a 7 dispositivi diversi e vedere contemporaneamente i contenuti su 2 dispositivi anche se non sono connessi alla stessa rete. Il classico abbonamento da dividere con gli amici.

L’offerta è valida anche per coloro che decidono di riprendere il proprio abbonamento già attivo all’1 gennaio 2023 e magari messo in pausa in attesa dell’inizio della nuova stagione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.