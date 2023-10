Fatti anche tu lo smartwatch con soli 29 euro grazie a questa OFFERTA!

Se interrompi continuamente la tua attività sportiva per rispondere a chiamate o messaggi. Oppure sei costretto a fermarti mentre guidi per controllare l’ultima notifica. E ancora, se installi continuamente app che poi si rivelano imprecisi nel contare i passi e le calorie bruciate, beh forse è giunto il momento di acquistare uno smartwatch! Con questa offerta non dovrai spendere granché, solo 29,99 euro! Lo sconto è del 17%!

Ddidbi Smartwatch: le caratteristiche

Con soli 29 euro avrai tante funzioni a disposizione. Una volta collegato al telefono, lo smartwatch Ddidbi diventa un potente strumento di comunicazione con microfono integrato e altoparlante. Puoi comodamente effettuare e ricevere chiamate direttamente dal polso, supportando fino a 100 contatti per un accesso rapido. Riceverai anche vibrazioni e notifiche (come quelle da Facebook, Twitter o WhatsApp), garantendo una comunicazione senza interruzioni anche durante gli spostamenti o la guida. Il design molto semplice ed essenziale, in total black, lo rende unisex ma anche adatto a tutti i momenti della giornata, non facendoti sfigurare in qualsiasi occasione.

Lo schermo è touchscreen da 1.85 pollici con risoluzione 240 x 280. Luminosità regolabile su 4 livelli per una chiara leggibilità anche in condizioni di luce intensa. Puoi personalizzarlo scegliendo tra 100 diversi template. Supporta oltre 100 modalità di allenamento, tennis, corsa, ciclismo, salto con la corda, basket, nuoto e altro ancora, soddisfacendo le esigenze della maggior parte degli appassionati di fitness. Inclusi contapassi, monitoraggio delle calorie e della distanza, tutti registrati nell’applicazione “GloryFit“. È resistente all’acqua IP68, permettendo un utilizzo sicuro anche sotto la pioggia. Grazie alla sua batteria da 280mAh e alla tecnologia di ricarica magnetica, garantisce fino a 7 giorni di utilizzo e circa 15 giorni di standby con soli 2 ore di ricarica!

Insomma, a dispetto del prezzo avrai uno smartwatch incredibile a soli 29,99 euro! Lo sconto è del 17%!

