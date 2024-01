Dead Space per PS5, sul gioco TERRIFICANTE c'è uno sconto MOSTRUOSO: prendilo ORA!

Dead Space per PS5 segna il ritorno di un classico horror fantascientifico, completamente ricostruito da zero, con un realismo visivo senza precedenti e un audio atmosferico 3D. Oggi puoi prenderlo con il 63% di sconto, quindi lo paghi solo 29,98 euro!

Dead Space per PS5: la trama

Quella che doveva essere una missione di riparazione ordinaria per l’ingegnere Isaac Clarke e per l’equipaggio della USG Kellion si trasforma rapidamente in una battaglia per la sopravvivenza mentre la verità dietro agli orrori a bordo della nave inizia a svelarsi.

Dead Space rimane fedele all’emozionante visione del gioco originale. Offre un audio migliorato e una grafica nitida e straziante. La grafica è stata accuratamente reinventata per evocare un nuovo livello di immersione e qualità.

