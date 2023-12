L'Horror Fantascientifico Dead Space per PS5 finalmente SCONTATO: non perderti un gioco SCONVOLGENTE

Nella versione per PS5, il classico horror fantascientifico Dead Space è stato completamente ricostruito da zero, con un realismo visivo senza precedenti e un audio atmosferico 3D. Oggi puoi farlo tuo a molto meno, grazie allo sconto del 29% che ti consente di pagarlo solo 34,97 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Dead Space per PS5: la trama

Quella che doveva essere una missione di riparazione ordinaria per l’ingegnere Isaac Clarke e per l’equipaggio della USG Kellion si trasforma rapidamente in una battaglia per la sopravvivenza mentre la verità dietro agli orrori a bordo della nave inizia a svelarsi.

Dead Space rimane fedele all’emozionante visione del gioco originale. Questa nuova versione offre un audio migliorato e una grafica nitida e realistica. La grafica è stata infatti accuratamente reinventata per offrire ai gamers un nuovo livello di immersione e qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.