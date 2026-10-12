Debutta il nuovo bonus da 400 euro per il 2027: i dettagli che dovresti conoscere prima di fare domanda

Addio al vecchio voucher e al click day: al suo posto arriverà un portafoglio digitale fino a 400 euro l’anno, assegnato con una graduatoria basata su ISEE e distanza percorsa.

Il nuovo sistema manda in soffitta il contributo una tantum da 60 euro, usato negli anni scorsi per comprare abbonamenti al trasporto pubblico. Al suo posto arriva un meccanismo più stabile, gestito dalla Piattaforma della Mobilità Ecosolidale, la PMES, che seguirà domande, graduatorie e accrediti. La novità principale, per chi ogni giorno sale su autobus, treni regionali o metropolitane, è il passaggio al conto di mobilità digitale: il contributo sarà caricato su un portafoglio personale e potrà servire per acquistare biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico locale e regionale.

Il decreto apre anche alla possibilità di includere servizi come taxi e noleggio con conducente, nei casi previsti e secondo regole operative ancora da definire. La misura, programmata per il periodo 2027-2032, nasce per aiutare chi si sposta ogni giorno in una fase in cui le politiche climatiche europee possono pesare sui costi della mobilità. Non sarà quindi un aiuto uguale per tutti, ma un sostegno legato a reddito, bisogno di viaggio e fragilità familiari. Fine della corsa al click, almeno nelle intenzioni.

Chi può fare domanda: ISEE fino a 20mila euro e priorità ai casi più fragili

Potranno chiedere il Bonus trasporti 2027 i cittadini con un ISEE fino a 20.000 euro. Chi supera questa soglia, secondo lo schema indicato, resterà fuori dal contributo statale. La platea stimata è di circa 1,65 milioni di persone l’anno, con un’attenzione particolare a studenti, lavoratori pendolari e famiglie che dipendono dai mezzi pubblici per raggiungere scuole, università, uffici, fabbriche o strutture sanitarie.

Un pendolare usa lo smartphone al varco contactless in stazione, simbolo del nuovo bonus trasporti 2027 con portafoglio digitale.

Il sistema punta a individuare chi ha un bisogno costante di spostarsi, non chi prende i mezzi ogni tanto. Uno studente che parte ogni mattina dalla provincia per andare all’università, ad esempio, avrà un profilo diverso da chi percorre pochi chilometri in città. Lo stesso vale per un lavoratore costretto a tragitti lunghi su linee regionali, magari con cambi e abbonamenti combinati.

Sono previste anche categorie prioritarie: avranno il punteggio massimo i caregiver familiari che assistono persone con disabilità, le persone con disabilità certificata che devono muoversi per studio, lavoro o necessità personali, e i pazienti sottoposti a terapie mediche continuative con viaggi frequenti. In questi casi il bisogno riconosciuto peserà di più nella graduatoria.

Come si calcola il punteggio: contano reddito, chilometri e uso dei mezzi

L’assegnazione dei fondi passerà da una graduatoria di merito con punteggio da 0 a 100. Il primo elemento sarà il reddito: chi ha un ISEE fino a 10.000 euro riceverà 60 punti, chi arriva a 15.000 euro ne avrà 45, mentre per la fascia fino a 20.000 euro sono previsti 25 punti. Una scala pensata per dare precedenza ai nuclei più esposti.

Il secondo criterio riguarda i chilometri percorsi ogni giorno. Per tragitti superiori a 30 chilometri scatteranno 20 punti, per spostamenti tra 10 e 30 chilometri ne arriveranno 10, mentre sotto i 10 chilometri il punteggio sarà di 5. È un parametro che guarda alla vita concreta dei pendolari: sveglia presto, treno del mattino, coincidenze, abbonamento mensile da rinnovare. Voci ordinarie, ma che pesano sul bilancio.

Sono previsti poi due correttivi legati alla mobilità sostenibile: chi non possiede un’auto potrà ottenere 10 punti aggiuntivi; altri 10 punti andranno a chi dimostrerà di aver usato di recente un abbonamento ai mezzi pubblici. Il messaggio è chiaro: premiare chi già si muove con il trasporto collettivo o non ha alternative private. Chi resterà sotto i 35 punti, secondo l’impostazione della misura, avrà meno possibilità di entrare tra i beneficiari.

Importi e tempi: fino a 400 euro, ma non insieme agli sconti locali

Gli importi del Bonus trasporti 2027 saranno divisi in tre fasce. Con un punteggio tra 35 e 54 punti si potrà ricevere un contributo di 100 euro; tra 55 e 79 punti si salirà a 200 euro l’anno; da 80 a 100 punti si arriverà al massimo, cioè 400 euro l’anno. Le somme saranno caricate sul portafoglio digitale e dovranno essere usate entro dodici mesi dall’attivazione.

Il nuovo aiuto nazionale partirà dal 2027 e resterà in vigore, secondo il programma, fino al 2032. Prima serviranno però le istruzioni pratiche: accesso alla piattaforma, documenti necessari, scadenze per le domande e controlli. È lì che spesso si gioca la riuscita di un bonus: non basta annunciarlo, deve funzionare quando l’utente entra nel sistema e prova a fare richiesta.

Nel frattempo restano attive diverse agevolazioni locali. In Lombardia ci sono Dote Trasporti e “Io viaggio in famiglia”; in Veneto è previsto un contributo fino a 200 euro per gli abbonamenti annuali; in Piemonte un bonus fino a 150 euro per gli studenti; in Umbria uno sconto del 20% sugli abbonamenti integrati per il treno; a Roma l’abbonamento annuale Metrebus under 19 costa 50 euro. Il futuro contributo statale, però, non sarà cumulabile con questi aiuti territoriali. Chi farà domanda dovrà quindi capire quale misura conviene di più nel proprio caso.