Decoder Nokia DVB-T2 ad un prezzo SHOCK! Non lasciarti sfuggire l'offerta

Sei alla ricerca di un buon decoder per accedere ai canali in chiaro in alata definizione? L’offerta sul Nokia Decoder DVB-T2 è quello che fa per te! Approfitta ora del prezzo bomba, solo 19,90€ anziché 29,90€ (-33%).

Decoder DVB-T2 a soli 19,90€ (-33%)

Con il Nokia Decoder DVB-T2, potrai godere sulla tua TV dei canali in chiaro in alta definizione, per una qualità senza precedenti. Grazie alle immagini chiare e nitide, godrai di un’esperienza di visione straordinaria.

L’apposito tasto presente sul telecomando del decoder ti farà accedere a maggiori dettagli sulla trasmissione e potrai visualizzare la guida ai programmi per i prossimi 7 giorni. Inoltre, è anche possibile creare liste personali per genere, in modo da poter fare rapidamente zapping tra spettacoli, film e sport.

Non sai come installare il Nokia Terrestrial Receiver 6000? Niente paura, è abbastanza semplice e veloce. Basta semplicemente collegarlo all’antenna e al televisore, seguire la procedura guidata di installazione e il gioco è fatto.

Il Nokia DVB-T2 offre connessioni avanzate, inclusa un’uscita digitale per il tuo sistema di home cinema, così da poter godere di un audio surround di alta qualità. Inoltre, sarai anche in grado di collegare un hard disk esterno alla porta USB 2.0 per registrare i tuoi programmi preferiti e utilizzare la funzione Time Shift per mettere in pausa e riprendere la visione in un secondo momento.

Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa straordinaria offerta: acquista il Nokia Decoder DVB-T2 a soli 19,90€ invece di 29,90€ .

