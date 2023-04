Deebot T9+: l'EPICO robot aspirapolvere CROLLA su Amazon (-40%)

Fatti un regalo personale: l’ottimo robot aspirapolvere 2-in-1 di fascia alta Ecovacs Deebot T9+ è in super offerta su Amazon a un prezzo sbalorditivo. Infatti, con un risparmio immediato di 359€ con uno sconto del 40%, l’elettrodomestico può essere tuo ad appena 540€ assicurandoti un’esperianza di pulizia sempre al top e senza mai una sbavatura.

Realizzato con materiali premium e con un look & feel stupendo, il robot aspirapolvere è un concentrato di tecnologia di altissimo livello. Non solo mappa con precisione tutti gli ambienti di casa e calcola automaticamente il percorso ottimale, ma è anche in grado di scansare eventuali ostacoli lungo il tragitto.

Risparmia subito 359€ su Amazon: acquista subito il Deebot T9+ di Ecovacs

Deebot T9+ è un robot aspirapolvere 2-in-1 dotato anche di un panno in grado di pulire qualsiasi tipologia di pavimenti, mentre il potentissimo motre da 3000 Pa raccoglie senza fatica anche lo sporco più ostinato e i peli dei tuoi animali domestici.

Facilmente gestibile anche in remoto tramite l’applicazione mobile per iOS e Android, il robot è stato realizzato per ricaricarsi e scaricare automaticamente il saccheto della polvere dirigendosi alla stazione di svuotamento.

Con questa offerta di Amazon fai bingo: non solo avrai casa pulita ogni giorno della settimana senza muovere un dito, ma puoi anche risparmiare subito 359€ e sfruttare anche la consegna rapida e la spedizione completamente gratuita (solo per i clienti Amazon Prime).

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.