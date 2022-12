Deebot X1 Omni: il RE dei robot aspirapolvere a -486€ su Amazon

Se sei spesso fuori per lavoro e non hai molto tempo a disposizione per le pulizie di casa, questa offerta di Amazon ti permette di acquistare il miglior robot aspirapolvere di sempre, l’Ecovacs Deebot X1 Omni, al prezzo più vantaggioso di sempre. Infatti, con uno sconto del 32% che ti fa risparmiare ben 486€, il super robot è pronto a soddisfare tutte le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Il Deebot X1 Omni ti arriva a casa con una stazione di ricarica multifunzione composta da un serbatoio di ricarica e uno per lo scarico delle acque sporche, a cui si aggiunge anche il pad di ricarica per il robot.

Super offerta su Amazon per il potentissimo Ecovacs Deebot X1 Omni

Venendo al robot aspirapolvere vero e proprio, il Deebot X1 Omni di Ecovacs ha tutto ciò di cui hai bisogno per avere una casa sempre pulita e in ordine: ha un potentissimo motore in grado di aspirare anche lo sporco più ostinato, monta una batteria ad alte prestazioni con un’autonomia massima di 260 minuti e integra numerosi sensori ad alta precisione in grado di riconoscere gli ostacoli lungo il tragitto per scansarli senza fatica.

Inoltre, l’applicazione mobile (è compatibile sia su Android che su iOS) ti permette di gestire numerose altre funzionalità per personalizzare al massimo la pulizia di casa secondo le tue personali necessità.

Con un risparmio immediato di 486€ rispetto al classico prezzo di vendita, questa offerta di Amazon rappresenta la tua occasione migliore per mettere le mani sul più potente e funzionale robot aspirapolvere di Ecovacs. Se lo acquisti adesso, inoltre, ti arriva a casa in appena 1 giorno con tanto di consegne rapide e completamente gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.