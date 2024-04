Delega le pulizie al Robot 2-in-1 LEFANT: oggi è SCONTATISSIMO al 46%

Non dovrai più stressarti per pulire casa grazie al Robot Aspirapolvere Lavapavimenti LEFANT! Oggi è disponibile su Amazon a soli 109 euro con un mega sconto del 46%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la mega offerta è limitatissima!

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti LEFANT: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti LEFANT è aggiornato alla tecnologia di rilevamento elettronico 6D, con 11 sensori elettronici con maggiore sensibilità all’anteriore, riducendo le dimensioni del corpo del dispositivo. Le dimensioni riducono il tasso di guasto e prevengono efficacemente che il robot aspirapolvere rimanga bloccato e intrappolato e cada da un’altezza.

La superficie del robot aspirapolvere M213 è realizzata con un processo di trafilatura di filo metallico, con un design a pulsante sul davanti, che è molto semplice ed elegante. La larghezza della fusoliera è di soli 28 cm e le dimensioni ridotte rendono il robot più facile da pulire in un piccolo spazio. È molto adatto per piccoli spazi tra letti, divani e angoli.

A differenza dei tradizionali robot aspirapolvere che possono solo aspirare, è possibile installare un panno per realizzare la funzione di lavapavimenti, che può rendere il pavimento ordinato e rimuovere tutte le piccole macchie.

L’M213 è dotato di un ugello brushless avanzato, con due spazzole laterali e una potente aspirazione da 2200 pa. I capelli e la polvere verranno aspirati direttamente nella grande scatola della polvere da 500 ml, che è molto comoda ed efficiente.

